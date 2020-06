A FlaTV vai passar jogos do Flamengo no Carioca 2020?

Medida Provisória assinada por Jair Bolsonaro abre brechas para discussão: afinal, o Flamengo pode transmitir seus próprios jogos?

O impasse entre e TV Globo para a transmissão dos jogos do rubro-negro no ganhou um ingrediente a mais com a Medida Provisória assinada por Jair Bolsonaro na última semana.

Caso aprovada, a Lei alteraria a lógica de venda dos direitos de transmissão no Brasil: os direitos passariam a pertencer ao clube mandante do jogo, que poderia escolher a emissora que melhor atendesse seus interesses para transmitir a partida.

Com a crescente audiência da FlaTV, o canal oficial do Flamengo no YouTube, o clube pretende utilizar desta MP para veicular suas próprias partidas. O jornalista Rodrigo Mattos, do Uol, noticiou que o Rubro-negro propôs aceitar uma proposta da Globo caso pudesse transmitir seus próprios jogos. A emissora não aceitou.

O Flamengo pode transmitir suas partidas na FlaTV?

Antes da Medida Provisória, o Flamengo não podia transmitir seus jogos. O clube não tem os direitos de transmissão de imagens do Campeonato Carioca. Na partida do clube contra o , o jogo foi transmitido na FlaTV em aúdio, prática comum no clube desde a gestão de Eduardo Bandeira de Melo.

Porém, o clube agora se apoia na MP para que transmita ao vivo e com imagens os jogos finais do Campeoato Carioca de 2020. A Globo entende que o contrato não permite isso e que a MP não os contratos anteiormente estabelecidos.

A emissora já notificou o Flamengo na justiça proibindo a exibição dos jogos. Mesmo assim, o clube rubro-negro se planeja para transmitir em vídeo o próximo jogo da equipe, contra o boavista. O duelo ainda não tem data marcada.

Os direitos de transmissão do Campeonato Carioca de 2020 pertencem à Globo, com exceção dos jogos contra o Flamengo, que não chegou a um acordo com a emissora.

Desde o ano passado, o Flamengo promove para todo o país a transmissão em áudio de seus jogos com pré e pós-jogo com imagens, apenas a partida não tem imagens. Porém, se aproveitando de uma brecha no contrato com a Globo, as imagens dos jogos no Campeonato Brasileiro eram transmitidas para o exterior.

Ou seja, uma pessoa fora do país podia assistir as transmissões da FlaTV com imagens no Brasileirão. As imagens eram as mesmas da TV Globo, mas a narração e comentários eram da equipe do time rubro-negro.

Quais os planos do Flamengo para a FlaTV?

Recentemente, a diretoria flamnguista visitou as instalações de e para conhecer mais sobre os canais oficiais destes dois clubes. A BenficaTV é hoje um serviço premium que transmite os jogos do clube de Lisboa não só no futebol, mas em outras modalidades também, e tem uma programação própria que preenche a programação.

A ideia do Flamengo é aos poucos criar um projeto como este. O clube já tem uma programação diária no YouTube, com bastidores do time, lives e programas especiais.

Hoje, a Fla TV conta com uma equipe com três repórteres, camêras excluivas em jogos do Flamengo e um narrador, que também apresenta alguns programas do canal.