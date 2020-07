Quanto o Flamengo arrecadou com a Fla TV no jogo contra o Boavista?

Jair Bolsonaro chegou a anunciar que o clube rubro-negro teria recebido mais de R$ 10 milhões pela transmissão da Fla TV na última quarta-feira

Na noite da última sexta-feira, 3 de julho, o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), divulgou uma informação errada ao falar sobe os valores arrecados pelo com a transmissão da FlaTV na partida contra o Boavista. O presidente disse em uma live que o clube faturou "mais de R$ 10 milhões", porém o valor é bem inferior.

Como divulgado pelo portal Uol, o Flamengo arrecadou pouco menos de R$ 900 mil no duelo contra o Boavista valor 11 vezes menor do que o divulgado por Bolsonaro. O montante foi conseguido por meio de com doações (#ValeOIngresso), uma ação pontual com uma cervejaria, exibição de marcas ao longo da partida e uma cota pequena das plataformas YouTube e Facebook.

Bolsonaro, indiretamente, criticou a TV Globo na live da última sexta-feira, exaltando o feito do Flamengo, mesmo com a informação incorreta que o presidente apresentou. Ele também se parabenizou pela Medida Provisória que permite aos clubes mandantes negociaram os direitos de transmissão da partida.

"Tinha uma televisão aí, que tinha o monopólio e pagava acho que R$ 500 mil, R$ 600 mil por cada jogo. Então, o Flamengo ontem faturou, juntamente com o Boavista, mais de R$ 10 milhões transmitindo na internet. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns ao presidente Jair Bolsonaro que assinou a medida provisória, dando aqui a carta de alforria, a liberdade para que os times de futebol, o mandante, negocie conforme ele quer vender o seu direito de transmissão", disse Bolsonaro.

A informação dos "R$ 500 mil, R$ 600 mil por cada jogo" que o presidente citou também não é correta. Em 2019, só da Globo, o Flamengo recebeu cerca de R$ 244 milhões. Porém, não é possível fazer uma média do que o Flamengo recebeu por cada um dos 76 jogos disputados na temporada passada, entre , Copa do , Campeonato Brasileiro, e .

Mesmo com os valores incorretos apresentados pelo presidente da República, a transmissão de Flamengo e Boavista pela FlaTV bateu recordes de audiência. Por volta das 22h15, o jogo teve 2,2 milhões de espectadores simultâneos, maior pico em uma transmissão esportiva na internet. Segundo o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foram 14 milhões de visualizações totais na transmissão.

Para a partida deste domingo, 5, contra o Volta Redonda, válida pela semifinal da Taça Rio, o Flamengo exibirá a partida de forma exclusiva pela plataforma MyCujoo. Quem quiser acompanhar a partida terá que desembolsar R$ 10 para ter acesso à transmissão. Não haverá transmissão no YouTube nem no Facebook do Flamengo. Sócios torcedores do Flamengo não pagam para assistir ao jogo.

A medida de cobrar pela transmissão online causou polêmcia entre os torcedores, que chegaram a pichar os muros da Gávea. O presidente rubro-negro foi chamado de ganacioso e também foi pichado que o Flamengo "é o time do povo".