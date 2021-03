Exclusivo: Barbieri explica o casamento perfeito entre Claudinho e Red Bull Bragantino

Em conversa exclusiva com a Goal, o treinador fala sobre a evolução do craque do Brasileirão e do Massa Bruta, classificado para a Copa Sul-Americana

A temporada de 2020 teve dois momentos bem distintos para o Red Bull Bragantino e para Claudinho, grande craque do Brasileirão de 2020. E o ponto de virada começou justamente com a chegada de Maurício Barbieri, em setembro do ano passado. Em conversa exclusiva com a Goal, o treinador explicou como se deu o casamento perfeito entre o camisa 10 e o Massa Bruta, que terminou o Campeonato Brasileiro em grande destaque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O início da temporada passada não foi exatamente como o Red Bull Bragantino esperava. A eliminação nas quartas de final do Paulistão diante do Corinthians, com Claudinho no banco de reservas, e o 18º lugar no Brasileirão não combinavam com as expectativas do clube, nem com o alto investimento em jovens promissores para reforçar o elenco.

Então, Maurício Barbieri - que já havia comandado o RB Brasil entre 2013 e 2016, e que também acumula passagens por clubes como Flamengo, Goiás e CSA -, foi contratado em setembro de 2020 para comandar a reação do Bragantino no Brasileirão.

A partir deste momento, o Massa Bruta deixou o Z-4 da competição para brigar por uma vaga na Libertadores, liderado dentro de campo por Claudinho, que aos poucos se tornava um dos grandes destaques do Brasil na temporada.

Foto: Red Bull Bragantino

Barbieri sabe que possui um jogador extremamente talentoso em suas mãos, mas destaca o fato de a evolução coletiva da equipe ter sido um dos pontos principais no enorme crescimento do camisa 10, que antes nem era titular absoluto do time e terminou a temporada como o grande craque do Brasileirão 2020.

“O primordial [para a evolução da equipe] foi conseguir encontrar uma maneira de jogar, uma identidade que potencializasse os jogadores, para extrair o que eles têm de melhor. E o maior exemplo disso é o Claudinho, pela temporada que fez, por todas as premiações que recebeu. Mas não só ele, outros jogadores também”, analisou o treinador.

“Claro que o Claudinho sempre foi um jogador muito talentoso, com muito potencial. Mas o fato de estar em uma equipe organizada, que procura explorar o que ele tem de melhor, foi importante para ele fazer essa grande temporada”, explicou.

Em uma equipe que agora era capaz de “potencializar sua individualidade”, o camisa 10 decolou, se tornando artilheiro do Brasileirão - com muitos golaços, inclusive contra o Corinthians, clube onde chegou ao futebol profissional -, um dos principais garçons da competição e um verdadeiro líder para sua equipe.

“Com muito mérito ele soube manter os pés no chão, assimilar o bom momento e contribuir com os companheiros dentro de campo. A prova disso é o fato de ele ter passado a usar a braçadeira de capitão, passou a assumir mais responsabilidades”.

“Está entre os melhores jogadores que atuam no Brasil no momento, sem dúvida alguma, se não for o melhor. E isso se dá por sua capacidade de desequilibrar, ser criativo, especialmente próximo ao gol adversário, de buscar soluções que surpreendem, que levantam o torcedor do sofá. Tem grande capacidade de definir jogos e boa finalização”, exaltou o treinador.

Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Com o sucesso meteórico, Claudinho também levou os prêmios de revelação e craque do Brasileirão, além de estar na seleção do campeonato, claro. Com isso, o jogador já começa a aparecer no radar do técnico Tite, com quem trabalhou no Corinthians em 2015 - apesar de ter tido poucas oportunidades no time que seria campeão brasileiro daquele ano.

“Acho que ele tem condições [de chegar à seleção]. Acho até que já merece uma oportunidade, pela temporada que fez, por todos os prêmios que ganhou. Seria mais do que justo ser convocado para ter um acompanhamento mais de perto. Mas com certeza a seleção já está fazendo isso. Recebemos a visita de alguns integrantes da seleção no CT, então tenho certeza que o Claudinho está no radar”.

O camisa 10 também foi especulado como reforço em vários clubes do exterior, como RB Leipzig, Roma e Ajax. Até o momento, porém, ele segue no Massa Bruta, que busca alçar voos mais altos nesta temporada, tanto no Paulista, quanto no Brasileirão, mas principalmente na Copa Sul-Americana de 2021.

“Sobre a saída do Claudinho, não acredito que aconteça neste momento, até porque a janela está fechada. A não ser que alguém efetive a compra e o deixe treinando aqui, ou o leve apenas para ficar treinando. Mas acho que isso não faz muito sentido agora".

“Com a permanência dos jogadores, a gente tem tudo para fazer uma temporada ainda melhor do que em 2020, mas também temos grandes desafios pela frente. A equipe está consolidada na Série A, os adversários passam a olhar de outra maneira. A expectativa dos torcedores, da imprensa e da própria diretoria também é maior. A régua está bem mais alta”, finalizou Barbieri, na expectativa de colocar o Red Bull Bragantino entre as principais forças do futebol brasileiro.