Artur no Red Bull Bragantino só reforça política de contratações do clube; entenda

O atacante pertencia ao Palmeiras, teve destaque no Bahia, e chegou por R$ 25 milhões

O Red Bull confirmou, nesta quarta-feira (08), a contratação do atacante Artur. O jogador de 21 anos chega como maior contratação feita na história do Massa Bruta, que gastou R$ 25 milhões para ter os serviços do jovem que pertencia ao e foi, atuando por empréstimo, um dos destaques do em 2019.

Tanto o investimento quanto as características de Artur reforçam o modelo de contratações do Red Bull Bragantino, um procedimento basicamente igual aos existentes nas filiais da Áustria (Salzburg) e (Leipzig) especialmente.

Qual modelo é este? Nas filiais de futebol que possui pelo mundo, a Red Bull identifica jovens que possam ter seu jogo desenvolvido e buscam sua contratação. Em campo, a consequência de boas atuações e resultados positivos acaba gerando o objetivo final: vender e lucrar com o investimento.

Os dois exemplos mais recentes envolveram o japonês Takumi Minamino (24 anos) e o norueguês Erling Haaland (19 anos). Ambos eram destaques do Red Bull Salzburg e foram negociados, respectivamente, com e . Minamino custou menos de milhão de euros antes de ser negociado por 7,25 mi com os ingleses, enquanto Haaland foi contratado por cerca de 5 milhões de euros e foi vendido aos alemães por 22 mi.

Dentre os reforços do BragaBull até o momento, nenhum deles tem mais de 25 anos. Confira quem chegou para a campanha 2020 de um dos times que mais vem atraindo interesse no futebol brasileiro e repare nas coincidências: jovens tidos como promissores, mas que não vinham tendo chances em suas respectivas equipes.

Alerrandro

Atacante de 19 anos, revelado na base do , teve bons momentos em 2019: foram 13 gols em 29 partidas. Alerrandro assinou contrato de cinco anos.

Leonardo Realpe

Zagueiro de 18 anos, Realpe esteve no elenco do Independiente Del Vale que foi campeão da em 2019 e também estava na mira do . O jogador assinou contrato válido até 2024.

Matheus Jesus

O meio-campista de 22 chega emprestado junto ao , onde não teve espaço em 2019. No entanto, há uma cláusula em seu contrato que obriga o Red Bull Bragantino a contratar o atleta em definitivo caso Matheus atinja um número mínimo de jogos ao longo da temporada.

Luan Cândido

O lateral-esquerdo de 18 anos, cria da base palmeirense e com passagens pelas seleções de base, pertence ao , a filial alemã do futebol comandado pela empresa de bebidas energéticas. Na não conseguiu seu espaço e a esperança é de que, de volta ao , desenvolva o seu potencial.

Artur

Contratado por R$ 25 milhões, pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao Bahia, onde teve destaque com dez gols em 55 jogos. No Brasileirão foram sete gols e três assistências.