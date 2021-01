Por quanto o Corinthians vendeu Claudinho para o Red Bull Bragantino?

Meia-atacante hoje brilha pelo Red Bull Bragantino, mas jogou pelo Timão antes de ser vendido por quantia baixa

Destaque da vitória do Red Bull contra o e vice-artilheiro do Brasileirão, Claudinho vive o melhor momento de sua carreira. Velho conhecido dos corintianos, graças a sua passagem pelo em 2015 (quando foi campeão brasileiro com o time), o meia poderia ter rendido muito mais aos cofres do time paulista.

Com seus direitos federativos e 50% do seu valor repassados à como parte do pagamento da transferência de Clayson em 2017, o Timão manteve a outra metade do meia, que atuou pelo Oeste e Red Bull , antes de ser destaque no acesso do Bragantino em 2019.

Os outros 50% dos direitos econômicos de Claudinho foram vendidos pelo Corinthians para o próprio Red Bull ainda no final de 2019, por R$ 1,5 milhões.

Hoje em alta, o meia é alvo de times estrangeiros, inclusive com ofertas recusadas pelo Red Bull. A mais recente veio do Al Ittihad, que ofereceu 10 milhões de euros (pouco mais de 65 milhões de reais na cotação atual) pelo jogador de 23 anos, valores prontamente recusados pelo Braga.

Se depender de seu desempenho recente com a camisa do clube do interior paulista, Claudinho deve receber ofertas ainda mais altas. Na atual temporada são 44 partidas disputadas, com 18 gols e 4 assistências.