Os golaços de Claudinho, do Bragantino, no Brasileirão 2020

Camisa 10 do Red Bull Bragantino assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro, ao lado de Marinho e Thiago Galhardo

Se o primeiro turno do Brasileirão foi dominado por Thiago Galhardo e Marinho, o segundo é todo de Claudinho, do Red Bull . Com muitos golaços e assistências, o camisa 10 vive a melhor fase de sua carreira e vem comandando a reação do Massa Bruta, que deixou o 18º lugar na competição para sonhar com uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Ainda nas categorias de base, Claudinho foi contratado pelo após se destacar pelo . Contudo, o meia não teve espaço entre os profissionais do e foi negociado com o Bragantino, por apenas R$ 1,5 milhão. A título de comparação, o clube da Red Bull recusou no início deste ano uma proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual), do Al Ittihad, da , pelo jogador, um dos grandes destaques do Brasileirão.

Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Então, nesta segunda-feira (25), o Massa Bruta visitou justamente o Corinthians, na Neo Química Arena. E como de costume, a lei do ex não falhou. O Bragantino venceu por 2 a 0, com gol, assistência e show de Claudinho. Ao balançar as redes contra seu ex-time, o camisa 10 assumiu a artilharia do Brasileirão, com 16 tentos, ao lado de Marinho e Thiago Galhardo.

O segundo gol saiu depois que Ytalo deixou Claudinho na cara do goleiro.



E, dentro da área, o artilheiro não perdoa, né?



O segundo do #MassaBruta em Itaquera.#RedBullBragantino pic.twitter.com/YRiFwywNKH — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 26, 2021

Os golaços de Claudinho no Brasileirão 2020

Foto: Ari Ferreira / Red Bull Bragantino

Claudinho mostrou seu cartão de visitas logo na primeira rodada do Brasileirão. Após sair perdendo por 1 a 0 para o Santos, o meia empatou a partida aos 92 minutos com um belo gol de fora da área, de primeira.

No finalzinho do jogo, Claudinho acerta um chute de fora da área e empata o jogo para o Bragantino



Santos 1 x 1 Bragantino pic.twitter.com/gBJz6f5FrW — Mundo da Bola (@mundodabolaec) August 9, 2020

Então, na sétima rodada, o Bragantino saiu atrás do placar mais uma vez, e coube ao camisa 10 empatar a partida, com mais um golaço, desta vez de cobertura, de fora da área, para matar o goleiro do -PR.

Claudinho mandou por cobertura pra deixar tudo igual. Baita gol! Athletico 1x1 Red Bull Bragantino pic.twitter.com/nFhjQVTZOk — Goleada Info (de 🏠) (@goleada_info) September 3, 2020

Já contra o , ainda no final do primeiro turno, o Massa Bruta empatou novamente por 1 a 1. E para a surpresa de ninguém, o gol dos paulistas foi marcado por Claudinho, que dominou de perna direita e fez uma embaixadinha antes de fuzilar o goleiro, tudo isso sem deixar a bola cair no chão.

1, 2, 3... 19 segundos. Foi esse o tempo que o Red Bull Bragantino precisou para marcar no segundo tempo do jogo contra o Flamengo. Que categoria do Claudinho, hein!? #BrasileirãoNoEI pic.twitter.com/f4ABALwSFC — TNT Sports (@TNTSportsBR) October 16, 2020

Então, no segundo turno, o clube da Red Bull engatou uma bela reação acumulando diversos resultados positivos, e Claudinho não parou mais de fazer gols. Contra o , na 31ª rodada, mais um golaço. Em jogada ensaiada de bola parada, o camisa 10 recebeu na entrada da área e mandou no ângulo do goleiro adversário. Ele ainda faria mais um gol nessa partida, que terminou com vitória por 4 a 1.

Claudinho vs. Vasco: jogo entre linhas, últimos passes e envolvimento em três dos quatro gols do Bragantino |



Sem lugar a dúvidas, o melhor jogador em solo brasileiro atualmente. É um absurdo o segundo turno do meia do Massa Bruta. Próximo passo, Europa. pic.twitter.com/3gTlbzius0 — Higor Santos (@HigorSantos_10) January 21, 2021

Mas esses foram apenas alguns dos golaços de Claudinho no Brasileirão de 2020. Confira abaixo todos os gols do camisa 10 do Red Bull Bragantino na competição: