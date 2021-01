Corinthians repete erros e vê que goleada para o Palmeiras não foi ‘acidente de percurso’

Timão sofre contra o Bragantino e vê adversários enconstarem na corrida por uma vaga na próxima edição da Libertadores

Após perder de 4 a 0 para o Palmeiras, Vágner Mancini disse que aquela partida havia sido um ‘acidente de percurso’ no meio da boa recuperação do Corinthians no Brasileirão. Porém, na derrota para o Red Bull Bragantino, nesta segunda-feira (25), o repetiu os mesmo erros do trágico Derby e viu que a goleada para seu maior rival talvez não tenha sido exatamente um ponto fora da curva.

Até a partida contra o , o vinha embalado por uma boa sequência de resultados, com sete partidas de invencibilidade e vitórias importantes, como contra o e , esta última um 5 a 0 de respeito em um concorrente direto na briga por uma vaga para a Libertadores.

Então, o time de Vágner Mancini foi confiante para o clássico diante do Palmeiras, mas o que se viu em campo foi um verdadeiro massacre Alviverde. Após os 4 a 0, o treinador do Timão classificou o resultado como um ‘acidente de percurso’, algo que não deveria se repetir tão cedo. E a bela vitória por 3 a 0 diante do Sport dava a entender que o comandante estava certo. Contudo, nesta segunda-feira (25), o Alvinegro paulista voltou a repetir os mesmo erros e viu que aquela goleada não foi um ponto tão fora da curva assim.

Foto: Ari Ferreira / Red Bull

Mais uma vez, o Corinthians sofreu muito com a marcação alta de seu adversário. Com muitos erros na saída de jogo, o setor ofensivo teve mais dificuldade para criar e a defesa ficou sobrecarregada.

Enquanto isso, o ataque rápido do Bragantino dava fortes dores de cabeça para a defesa Alvinegra, principalmente com Claudinho, que havia sido jogador do Corinthians antes de ser vendido a preço de banana para o próprio time da Red Bull.

E a lei do ex não demorou muito para aparecer. Logo com dois minutos, o camisa 10 deu a assistência para Helinho marcar. Já no final do primeiro tempo, foi a vez dele mesmo ampliar o marcador para 2 a 0. Com o gol, Claudinho chegou ao posto de artilheiro do Brasileirão, ao lado de Marinho e Thiago Galhardo.

O segundo gol saiu depois que Ytalo deixou Claudinho na cara do goleiro.



E, dentro da área, o artilheiro não perdoa, né?



O segundo do #MassaBruta em Itaquera.#RedBullBragantino pic.twitter.com/YRiFwywNKH — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 26, 2021

Em larga desvantagem no placar, o Corinthians se tornou presa fácil, assim como havia acontecido contra o Palmeiras. Com Cazares muito marcado, o time encontrou dificuldade para organizar as jogadas pelo meio de campo e dependeu dos chutes de fora da área de Ramiro para levar algum perigo. Mas não tanto perigo quanto os contra-ataques do Bragantino levavam, com um trio de ataque rápido e de bastante movimentação.

A principal diferença é que Helinho, Claudinho e Artur não conseguiram ser tão eficientes quanto Willian, Luiz Adriano e Raphael Veiga haviam sido há uma semana atrás, mas o placar poderia ter sido maior novamente.

Com a derrota, o Corinthians se distanciou do Fluminense e viu times como Ceará e o próprio Bragantino encostarem na tabela. A próxima partida, contra o Bahia, é mais uma chance de a equipe se recuperar, mas se esse ‘acidente de percurso’ se repetir mais vezes, dificilmente o Timão irá beliscar uma vaga para a próxima edição da Libertadores.