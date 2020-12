Ex-presidente quer Mbappé no Real Madrid: "Os maiores clubes precisam dos melhores jogadores"

Ramón Calderón afirmou em entrevista à Goal que o craque do PSG é o nome certo para substituir Cristiano Ronaldo no Real

Não é segredo para ninguém que Kylian Mbappé é um dos grandes alvos do Real Madrid. Agora, mais um nome importante na história merengue declarou apoio à chegada do jovem francês. Ramón Calderón, ex-presidente do clube, afirmou que o time espanhol deve contratar o craque do já em 2021, uma vez que "os maiores clubes precisam dos melhores jogadores".

Mbappé entrará em seu último ano de contrato com o Paris no final desta temporada e poderá ficar disponível por um preço relativamente acessível, caso o PSG esteja disposto a vender sua estrela e a renovação não seja de fato acordada.

O jovem de 21 anos está no radar do Real Madrid desde a sua estreia pelo Mónaco e vê seu nome ser ligado ao clube merengue a cada temporada, principalmente após a saída de Cristiano Ronaldo. E para Calderón, Mabppé teria um impacto semelhante ao de CR7 no clube da capital espanhola.

"Sem dúvida, Mbappé é o jogador mais desejado por todos e seria uma ótima notícia para o nosso time", afirmou o ex-presidente merengue à Goal. “É um jogador que, mesmo muito jovem, já chamou a atenção de todos e, provavelmente, ainda não atingiu seu melhor momento. Os grandes clubes sempre precisam ter os melhores jogadores em seus times, independentemente da idade", completou.

A chegada do jovem francês certamente seria importantíssima para ocupar a grande lacuna deixada por Ronaldo, que hoje é jogador da . Eden Hazard, contratado para substituir o português, não chegou nem perto de atender às expectativas, e segue vivendo um pesadelo sem fim na Espanha.

E na opinião de Calderón, a venda de CR7 foi um grande erro, uma vez que o atacante continua mostrando na Juve que está entre os principais jogadores do futebol mundial.

"Foi um grande erro do atual presidente [Florentino Pérez] vendê-lo por 110 milhões de euros após nove anos na equipe. É uma pena, porque ele está mostrando na que ainda é um dos o melhor do mundo".

Enquanto isso, o Real segue vivendo um momento delicado dentro de campo - a derrota do último sábado (28), diante do Alavés, foi a terceira seguida da equipe na temporada. Sem fazer contratações para 2020/21, a equipe de Zidane ocupa atualmente o quarto lugar em LaLiga, sete pontos atrás da , que lidera a competição.

Para Calderón, a falta de reforços na última janela de transferências foi decepcionante, apesar de o dirigente reconhecer que a reforma do Santiago Bernabéu representa um grande peso nas contas do clube. Mesmo assim, ele acredita que a equipe seja capaz de terminar a temporada com novos troféus em sua gigantesca galeria.

“O projeto de reforma do estádio, com um investimento que pode custar perto de um bilhão de euros, está condicionando o planejamento. De qualquer forma, já temos jogadores muito bons e não tenho dúvidas de que estaremos na luta para conquistar todos os títulos de que participamos", concluiu.