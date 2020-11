PSG demora, mas enfim negocia renovações de contrato com Neymar e Mbappé

Leonardo, diretor esportivo do Paris, confirma que iniciou conversas para renovar com a dupla, que é sempre especulada em Real Madrid e Barcelona

Neymar e Mbappé são dois dos jogadores mais especulados a cada janela de transferências. E para tentar segurar a dupla mais badalada do futebol europeu, o já iniciou conversas para renovar contrato com os craques. A informação foi confirmada por Leonardo, diretor esportivo do Paris.

Desde que Neymar e Mabppé foram contratados, em 2017, eles são envolvidos em verdadeiras novelas para deixar o clube francês, geralmente com Real Madrid e tidos como os principais interessados nas estrelas.

O contrato da dupla com o PSG é válido até julho de 2022, ou seja, por mais uma temporada e meia. Dessa forma, caso não renovem até o final de 2021, os craques podem assinar um pré-contrato com outra equipe e deixar o Paris de graça.

Para evitar essa tragédia, Leonardo, diretor esportivo do clube, já traçou planos para seduzir os dois atacantes. Além deles, o cartola brasileiro também afirmou que o Paris trabalha para renovar com Di Maria e outros nomes do elenco, como Draxler e Bernat.

“Iniciamos negociações para renovar contrato com Neymar, Mbappé e Di María”, revelou Leonardo em uma sessão de perguntas e respostas ao site oficial do PSG. “Bernat também, e Draxler está no fim de seu contrato. Alguns jovens também. Vamos intensificar isso”, completou.

É claro que renovar contratos gigantes como os de Neymar e Mbappé não é tarefa das mais simples. Mesmo assim, o clube foi criticado por sua lentidão em acertar um novo vínculo com a dupla e afastar o interesse dos demais gigantes europeus.

Mesmo assim, Leonardo explicou que a ideia de renovar com os craques já existe há algum tempo e que, mesmo com as dificuldades financeiras impostas pela pandemia do novo coronavírus, esse é o momento certo para resolver a situação dos jogadores.

“Lembre-se que o PSG sofreu perdas financeiras este ano, estamos em um momento complicado e não é fácil, mas estamos conversando diretamente com Mbappe e Neymar. Há uma questão de tempo. A ideia de uma extensão existe. Chegamos ao momento em que devemos ter situações mais claras”, explicou o diretor.

Além disso, outro ponto bastante especulado nas negociações é uma suposta preferência que o clube estaria dando para renovar com Mbappé, antes de Neymar. Segundo o L'Equipe, o interesse do Real Madrid no jovem francês preocupou a direção do Paris, fazendo com que sua renovação se tornasse prioridade. Por outro lado, a possível volta do brasileiro ao Barcelona vem se tornando cada vez mais distante, o que daria um pouco mais de tranquilidade para PSG conduzir sua renovação.

Enquanto isso, de acordo com o Telefoot, programa de TV francês, Neymar teria colocado como condição para renovar contrato poder participar da escolha de reforços para a próxima temporada, com o objetivo de trazer jogadores que encaixem com seu estilo de jogo.