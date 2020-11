Juventus comprova, mais uma vez, sua dependência de Cristiano Ronaldo

O duelo contra o Benevento deixou claro um problema na Juve: sem o português, o time é espantoso

Mesmo o calendário apertado e o ritmo mais frenético do futebol moderno, a acertaria ao contar com Cristiano Ronaldo. No entanto, este costume não está mais na moda, considerando que o time joga a cada três dias.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Porém, este discurso é ainda mais fortalecido após o decepcionante teste da Velha Senhora sem o português contra o Benevento, time recém promovido da segunda divisão. O jogo contra o Crotone já havia dado indícios, mas agora ficou comprovado: a Juve é dependente de Cristiano Ronaldo.

Mais times

Um conceito banal, é claro, já que todas as equipes não podem prescindir de seu jogador mais representativo e incisivo. Muito menos de um dos jogadores da mais alta escala do futebol internacional.

Mas os bianconeri, ainda a todo vapor, precisam mais do que ninguém do pilar técnico, do "homem a mais", do símbolo que pode mudar o equilíbrio e atuar como um grande artilheiro.

Ronaldo não é mais criança. No dia 5 de fevereiro de 2021 ele completará 36 anos. Nada que possa preocupar um dos melhores jogadores do mundo, que com o passar do tempo até conseguiu se aprimorar, conseguindo atuações aos limites da perfeição em algumas ocasiões.

Gerenciar a si mesmo, portanto, torna-se uma etapa fundamental para a preparação do português. O craque deseja evitar surpresas desagradáveis ​​durante a temporada e ele sabe que depois de atingir uma certa idade, é preciso abrir mão de algumas coisas no futebol.

Em plena sintonia com Andrea Pirlo, Cristiano decidiu não viajar para o duelo contra o Benevento, colocando na mira os jogos contra e . A partida da Liga dos Campeões, basicamente, não oferece grandes aspirações, com poucas chances do time ganhar o primeiro lugar no grupo G.

Mais artigos abaixo

Porém, caso venha a liderança, 3 milhões de euros serão depositados nos cofres bianconeris. O lado financeiro não pode ser subestimado, especialmente considerando o drama do momento, com a Covid-19 tendo um forte impacto sobre as contas do clube.

O fator CR7 já é conhecido. São 9 gols em 7 jogos na temporada, comprometida pela contaminação com o coronavírus, o que o impediu que ele participasse dos jogos contra Crotone, Dínamo de Kiev, Verona e . E os números, por outro lado, não mentem: apenas uma vitória sem o português em cinco compromissos.