Novo Santiago Bernabéu: mudanças, obras e tudo sobre a reforma do estádio do Real Madrid

O clube espanhol pretende fazer de seu estádio o melhor do mundo

O pretende ter o "melhor estádio do mundo", como disse o presidente do clube, Florentino Pérez. E o caminho escolhido para isso foi uma reforma para a modernização da casa dos Blancos, o famoso Santiago Bernabéu.

"Devemos ter uma visão do futuro que nos exige o momento e esse futuro passa por um novo Bernabéu que seja referência no século XXI, vanguardista, com comodidade e segurança, com a melhor tecnologia e que seja uma fonte receitas para o clube”, disse Pérez, presidente do clube, quando a obra foi anunciada, "esta será uma melhoria para a cidade de Madri. Será o melhor estádio do mundo. É uma grande oportunidade para transformar o estádio em uma ótima plataforma técnica para nos comunicarmos com o mundo".

Construído em 1947, o estádio do Real passou por outras reformas - em 955, 1980, 1992 e 2001 - e, desde junho de 2019, está nas obras para se tornar o "Santiago Bernabéu do futuro". As máquinas ficaram paralisadas por um tempo durante a pandemia, mas já voltaram a todo o vapor.

Nesta quinta-feira (11), o Real Madrid divulgou um vídeo sobre o andamento das obras, em que mostra o estádio já sem gramado e teto!

🏟️✨🆕 ¡Así van las obras del estadio Santiago Bernabéu!#RealMadrid pic.twitter.com/4Q9mqvHm51 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) June 11, 2020

Aqui, a Goal te conta tudo o que você precisa saber sobre o Santiago Bernabéu do século XXI; veja!

O QUE VAI MUDAR?

Foto: realmadrid.com

O projeto de 2013 prevê que as principais mudanças da reforma sejam ser na parte externa do estádio. A fachada vai ficar metálica, para ficar mais chamativa e tornar mais fácil a identificação do estádio, mesmo de longe.

Painel com capacidade de projetar imagens por fora do estádio;

Teto retrátil para cobrir todo o estádio;

Novas galerias comerciais ao redor do estádio, com novas ofertas de lazer e restauração. Incluindo duas lojas oficiais do Real Madrid;

Câmera 360º;

Novos espaços para eventos e encontros culturais e corporativos. Incluindo um espaço para eSports;

Transformação digital completa para interagir com parceiros e fãs de todo o mundo;

Melhoria na mobilidade urbana com a construção de uma grandes praças nas ruas ao redor do estádio;

Melhoria do acesso a partir da construção de novas entrada e mais escadas rolantes;

Reformas do Tour do Santiago Bernabéu, incluindo um passeio panorâmico em altura e um museu interativo com realidade virtual;

Ampliação do estacionamento da Plaza de Sagrados Corazone. Novos acessos ao estacionamento serão abertos, para abrigar os ônibus das equipes em vez do atual acesso próximo ao Palco de Honor.

HOTEL

Foto: Real Madrid CF

Ao contrário do que se falou - e planejou em alguns dos projetos apresentados -, o Santiago Bernabéu não vai ter um hotel com vista para o campo dentro de suas instalações, como outros estádio pelo mundo.

QUANTO VAI CUSTAR A REFORMA?

Foto: Real Madrid CF

A expectativa é que valor total da obra vá girar em torno de € 821 milhões, de acordo com o El Mundo. Na cotação atual este valor equivale a cerca de R$ 4,4 bilhões.

O preço da obra deve ficar em torno de € 575 milhões (R$ 3,1 bilhões), que o Real planeja pagar em 25 anos. O valor deve ser dividido da seguinte forma:

€ 300 milhões dedicados à estrutura, ao teto e à fachada.

€ 100 milhões para a renovação de equipamento tecnológico.

€ 150 milhões por ano são esperados para o funcionamento do estádio após a remodelação.

Além disso, o clube deverá pagar os juros do dinheiro que pegou para a obra. As taxas do empréstimo devem ficar entre € 25 e 30 milhòes por ano. Valor que, segundo Fiorentino, "terá nenhum impacto no modelo esportivo".

QUANDO AS OBRAS VÃO ACABAR?

Foto: Sandy Mariatna/Goal Indonesia

Iniciadas em junho de 2019, as obras estão inicialmente planejadas para serem concluídas em 2023, nas estimativas mais otimistas. Para as mais racionais, só devem ficar prontas durante a temporada 2023/24.

ONDE O REAL MADRID VAI JOGAR DURANTE AS OBRAS?

⭐️ @diarioas

O Real Madrid poderá receber cerca de 2.000 torcedores no estádio Alfredo Di Stéfano, caso o governo aprove os 30% de capacidade no estádios na a partir de julho. pic.twitter.com/Lam6zjqaw2 — Central Real Madrid de notícias (@RMadrid_NewsBr) June 9, 2020

No projeto inicial, a reforma não afetaria o calendário esportivo do time, que não deixaria de mandar seus jogos em casa.

No entanto, com as medidas para a prevenção da contaminação do coronavírus Covid-19, que impedem os torcedores de estarem presentes nos jogos, o Real decidiu por mandar as partidas no estádio dentro do centro de treinamento, o Alfredo Di Stéfano, e deixar as obras acontecendo no Santiago Bernabéu.