Real Madrid e uma janela para poupar por um sonho: contratar Mbappé

Real lucra com transferências e enxuga folha salarial para contratar o craque francês do PSG em um futuro breve

O é tradicionalmente um dos clubes que menos economiza na hora de fazer novas contratações. Mas apesar do histórico de abrir os cofres, o clube merengue foi muito mais tímido do que o habitual e escolheu fazer caixa nesta janela de transferências. E o motivo disto é o sonho de contratar de Kylian Mbappé, do , em um futuro próximo.

A crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus impactou todos os clubes - o Barcelona, por exemplo, anunciou perdas de R$ 650 milhões apenas nesta temporada. E com o Real Madrid não foi diferente. Então, para conseguir efetuar a contratação do atacante francês de 21 anos, o time mudou sua postura no mercado, pelo menos por enquanto.

Ao todo, o clube espanhol arrecadou 111 milhões de euros (R$ 725 milhões) em transferências, como a venda de Reguilón, ao , ou a de Achraf Hakimi, à Inter de Milão, apenas para citar algumas.

E além das vendas, os merengues conseguiram economizar uma boa quantia com a redução da folha salarial, grande parte dela a partir da saída de Gareth Bale, que retornou ao Tottenham, por empréstimo de uma temporada.

Ao todo, o Real vendeu ou emprestou 18 jogadores na janela de transferências. E toda essa movimentação foi pensada com o objetivo de contratar Mbappé.

Ao que tudo indica, a transferência do francês deve realmente ser apenas uma questão de tempo. Segundo o jornal The Times, o craque já disse ao PSG que pretende sair ao final desta temporada.

Cabe destacar que o atacante é sonho antigo do Real Madrid, mas o momento financeiro fez com que o clube adiasse uma forte investida pelo jogador. Além disso, Mbappé também é um desejo particular do treinador Zinedine Zidane, pelo qual o atacante francês tem grande admiração, o que poderia facilitar a transferência.

Florentino Pérez, presidente do clube, também enxerga o grande potencial do jovem e os muitos anos em alto nível que ainda lhe restam como um ponto fundamental para o Real Madrid retomar seu posto de ‘galáctico’ do futebol.

E enquanto o time merengue não pode realizar seu sonho, tem de lidar com um grande pesadelo, que atualmente responde pelo nome de Eden Hazard. O belga, contratado para substituir Cristiano Ronaldo, está novamente lesionado e segue sendo a principal decepção do Real, desde a temporada passada.