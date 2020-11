Real Madrid volta a se complicar sem Sergio Ramos e mostra dependência do capitão

Veja os números do clube merengue na atual temporada sem o defensor, por lesão.

Não é segredo para ninguém que Sergio Ramos, já faz tempo, é o pilar da defesa do . Ídolo e artilheiro, o zagueiro multicampeão esteve presente com destaque em praticamente todas as conquistas recentes do clube merengue, decidindo atrás e na frente.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

O problema é que o zagueiro não vem conseguindo ter uma sequência. Com duas lesões recentes, o capitão vem sendo desfalque nos últimos jogos da equipe madridista, justamente em um período de tempo onde o time vem tendo dificuldades para conseguir fazer campanhas consistentes, tanto na Liga dos Campeões, quanto no Campeonato Espanhol.

Mais times

As outras opções do Real Madrid para a posição, Varane - que vem falhando nos últimos tempos -, Éder Militão - também de fora desde a parada da data Fifa - e Nacho, improvisado, não animam, enquanto o torcedor vem sentindo falta de, talvez, seu principal ídolo da atualidade.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Foram quatro jogos onde Sergio Ramos não pôde jogar conta de lesão na atual temporada, além da partida diante do Cádiz, quando o defensor saiu contundido antes do intervalo. Nesses cinco confrontos, o Real saiu derrotado por três ocasiões, conseguiu um empate e só venceu uma vez, diante da , pela Liga dos Campeões, nesta última quarta-feira (25).

Confira as partidas do Real Madrid em que Sergio Ramos não esteve em campo lesionado na atual temporada:

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Real Madrid 0 x 1 Cádiz (Sergio Ramos saiu no intervalo) 17 de outubro de 2020 Real Madrid 2 x 3 Liga dos Campeões da Uefa 21 de outubro de 2020 1 x 1 Real Madrid La Liga 21 de novembro de 2020 Inter de Milão 0 x 2 Real Madrid Liga dos Campeões da Uefa 25 de novembro de 2020 Real Madrid 1 x 2 La Liga 28 de novembro de 2020

O único jogo em que o Real não sofreu gols sem seu defensor foi diante da Inter de Milão, pela Champions. A equipe sofreu sete tentos em cinco partidas, tendo marcado apenas seis. Um saldo, portanto, negativo.

E o Alavés que venceu o Real Madrid fora de casa? 👀 pic.twitter.com/INmoaFRs1n — Goal (@GoalBR) November 28, 2020

O número de gols feitos é relevante, também, pelas contribuições do zagueiro no ataque. O jogador, por exemplo, já balançou as redes três vezes na atual temporada, seja de pênalti ou de cabeça.

Atualmente, segundo o Marca, a expectativa do Real Madrid é que Sergio Ramos esteja disponível para o duelo decisivo pela Liga dos Campeões diante do Shakhtar. Como podemos ver, é melhor mesmo para os madrilenhos que o zagueiro volte à ação. Caso contrário, podem tropeçar mais uma vez sem o capitão.