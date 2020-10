Zidane resume drama do Real ao festejar primeiro ponto: "vamos sobreviver"

Time espanhol foi buscar o empate após estar perdendo por 2 a 0 para o Borussia Monchengladbach, pela segunda rodada da Liga dos Campeões

O conseguiu o seu primeiro ponto na edição 2020/21 da Liga dos Campeões. O time espanhol arrancou um empate sofrido em 2 a 2 contra o Borussia Monchengladbach e após perder na estreia, soma seu primeiro ponto. Questionado a respeito da possibilidade de ficar de fora da fase de mata-mata, o técnico Zinedine Zidane disse que sua equipe vai sobreviver a esse período turbulento.

"Nós jogamos um bom jogo. Estávamos até melhores no primeiro tempo do que no segundo. Nós lutamos até o fim e acreditamos em nós mesmos. Estou convencido que vamos sobreviver à fase de grupos", declarou Zidane em entrevista coletiva após o jogo.

O time madridista perdeu em sua estreia. O fez 3 a 0, mas viu o Real chegar perto ao fazer dois gols. O duelo acabou 3 a 2 para os ucranianos, em solo espanhol. Se perdesse a partida para a equipe alemã nessa terça-feira (27), o maior vencedor da Champions ficaria com uma situação bastante delicada na fase de grupos.

Jogando na , o Monchengladbach abriu 2 a 0, com dois tentos de Marcus Thuram. Quando a situação parecia já controlada pelos alemães, o Real buscou o empate nos últimos minutos. Benzema e Casemiro colocaram os espanhois em igualdade no placar e assim o jogo acabou.

Ao final do jogo, Zidane classificou o embate como um verdadeiro "drama", mas elogiou seu time, que venceu o Barcelona no último final de semana e falou que a equipe tem "caráter",

"Não pensávamos que seria um drama. A equipe mostrou reação. O primeiro tempo foi muito bom, uma pena é tomar o primeiro gol em um erro, mas o resultado mostra o caráter que o time tem. Sempre queremos ganhar, não estamos contentes com o empate", falou o treinador francês.

No final de semana, o Real Madrid volta a campo para tentar chegar à liderança do campeonato espanhol. Os merengues encaram o no sábado (31). O próximo compromisso dos Blancos na é contra a na próxima terça-feira (03).