Daniel Alves abre nova fase do São Paulo após Ceni, Luís Fabiano e Kaká

Apresentado, lateral assinou contrato até 2022 e chega para tentar acabar com jejum de títulos e ausência de ídolos no clube paulista

A disputa indireta entre e , sempre em busca da contratação de grandes nomes para o futebol brasileiro, foi interrompida pelo . A equipe do Morumbi surpreendeu até mesmo os times de maior receita financeira do país e contratou Daniel Alves, capitão da seleção brasileira e eleito o melhor jogador na campanha do título da .

Assista ao melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN, o primeiro mês é grátis pra você experimentar!

O novo reforço fez crescer o clima de euforia entre os torcedores e dirigentes são-paulinos, que prepararam uma grande festa no Estádio do Morumbi para apresentar o craque. O evento ocorreu na noite dessa terça-feira (06), e contou com a presença de mais de 40 mil torcedores.

A recepção calorosa por parte dos tricolores relembrou momentos pontuais nas últimas temporadas do Tricolor, marcadas por pouco entusiasmo e frequentes decepções, uma vez que o São Paulo não conquista um título de expressão desde 2012. Entre os raros momentos de esperança renovada houve a apresentação de Luís Fabiano, em seu retorno ao clube, em 2011.

Tendo como Rogério Ceni o mestre de cerimônia da festa, mais de 45 mil pessoas acompanharam a chegada do 'Fabuloso' ao elenco paulista, de acordo com os números divulgados pelo São Paulo na época. Em 2014 foi a vez de Kaká, melhor jogador do mundo em 2007, ser recebido no Cícero Pompeu de Toledo por cerca de 20 mil torcedores que puderam acompanhar, novamente, Ceni à frente do evento.

Não é só Dani que está no Morumbi #DaniEstáAqui 🇾🇪 pic.twitter.com/mPHXgwEvn1 — Goal (@GoalBR) August 7, 2019

Diferentemente dos retornos de Luís Fabiano e Kaká, Daniel Alves não é ex-jogador nem ídolo tricolor. Apesar do lateral já ter relevado ter o São Paulo como time do coração, o craque de 36 anos tinha, até hoje, uma relação 'platônica' com o . Mas isso pouco importa: de esperanças renovadas, o torcedor enxerga apenas Daniel Alves, estrela internacional e ídolo por onde passou.

Não é a primeira vez na qual o São Paulo aposta em nomes do futebol internacional com o objetivo de criar contentamento e visibilidade ao clube. Alexandre Pato, um dos principais jogadores do elenco atual, Jonathan Calleri, Alvaro Pereira e o próprio retorno de Diego Lugano foram tratados como grandes trunfos no Morumbi. Mas, aos são-paulinos, nada digno de gerar uma festa desse tamanho nas arquibancadas.

Vale lembrar que Daniel Alves não foi somente o capitão do Brasil na Copa América, mas é detentor do currículo mais vitorioso da história do futebol mundial, com 40 títulos conquistados. Além do feito, o lateral que atuou ao lado de Lionel Messi, no , teve passagens por , e , sempre marcado como um profissional de grande contribuição a estas equipes.

Homem de confiança de Tite, Daniel Alves ainda se destaca em meio aos torcedores europeus e brasileiros graças ao carisma. O craque, conhecido como “Good Crazy”, esbanja simpatia nas redes sociais. O que não foi diferente durante o desembarque em São Paulo na última segunda-feira (05), no aeroporto de Congonhas, onde milhares de são-paulinos o aguardaram com sinalizadores e fogos.

Mais artigos abaixo

A última grande festa organizada pelo São Paulo no Estádio do Morumbi ocorreu em 2015, precisamente em 11 de dezembro, na despedida de Rogério Ceni. Na ocasião, mais de 60 mil pessoas acompanharam o último jogo do 'Mito' como jogador de futebol, público que terminou no top 3 do ano na casa tricolor.

Apesar da festa e entusiasmo com a chegada de Daniel, o lateral esbarra na ausência de um líder no elenco. Desde a aposentadoria de Ceni, o São Paulo tem tido repetidas crises pela falta de liderança efetiva, e de um grande jogador capaz de entregar em campo acima de qualquer dúvida.

Nem mesmo uma final de Copa América, diante de um Maracanã lotado, supera a expectativa e a responsabilidade que estarão em cima de Daniel Alves a partir desta terça-feira.