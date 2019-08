Daniel Alves é recebido pela torcida do São Paulo com festa e tumulto em aeroporto

Após ser recepcionado por centenas de torcedores no Aeroporto de Congonhas, Daniel seguiu para um hotel na capital paulista

Daniel Alves desembarcou em na tarde desta segunda-feira (05), no Aeroporto de Congonhas, um dia antes de ser apresentado oficialmente como reforço do São Paulo. Eleito o melhor jogador da , Daniel Alves foi recebido por centenas de torcedores são-paulinos que o aguardavam na saída do local.

Agora sim, fecha o Daniel Alves na chegada dele a São Paulo! pic.twitter.com/AtqAxND7mV — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 5, 2019

Capitão da seleção durante o título do na , Daniel Alves chega como uma das maiores contratações da história do clube tricolor. Com 40 títulos na carreira, o lateral ganhou a camisa 10 do São Paulo e nesta segunda sentiu o calor da torcida durante o breve tumulto que marcou seu desembarque. Seguranças precisaram escoltá-lo para deixar o aeroporto rumo ao carro que o aguardava.

Com uma recepção “calorosa”, fãs levaram sinalizadores e bandeiras para comemorar a chegada de Daniel Alves que não seguiu para o Centro de Treinamento do clube como previsto. O jogador se hospedou em um hotel na capital e irá realizar os exames médicos amanhã (06). A apresentação oficial do atleta no São Paulo será nesta terça-feira (06), às 20h (Brasília), no Estádio do Morumbi. Até o momento, 21 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Ainda há entradas com o simbólico preço de R$5.