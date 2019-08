Flamengo e Palmeiras gastaram mais de R$ 280 milhões; veja a folha salarial de cada um

Equipes abriram os cofres e realizaram as contratações mais caras desta temporada no futebol brasileiro

Indiretamente, e travam uma disputa sobre o elenco mais valiosos do país. Times de maior receita no , as equipes seguem contratando a todo vapor de olho na sequência da temporada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Os clubes deixaram claro o poder financeiro para investir em contratações e manter os jogadores no elenco. Mas quanto cada um já gastou em 2019 com as negociações concretizadas? Quem gastou mais? O Flamengo com as estrelas do futebol ou o Palmeiras com os nomes pontuais ao elenco comandado por Felipão?

O time paulista anunciou Luiz Adriano, Vitor Hugo e Henrique Dourado recentemente. Além do trio, o Alviverde firmou contrato com Carlos Eduardo, Gustavo Gomez, Arthur, Luiz Adriano, Ramires e contratou Marcos Rocha definitivamente.

Até o momento, o Flamengo que já contava com Gabigol, De Arrascaeta, Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo Caio segue investindo em nomes de destaque do mercado e anunciou Filipe Luís e Rafinha.

PALMEIRAS

Vitor Hugo

Aos 28 anos, Vitor Hugo assinou com a equipe comandada por Felipão nesta segunda (29). O vínculo contratual será de cinco temporadas e o clube comprou 100% dos direitos econômicos. Conforme revelado recentemente pelo jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o zagueiro teria acertado com o Palmeiras por 5,5 milhões de euros (cerca de R$ 21 milhões).

Luiz Adriano

O Palmeiras assinou com Luiz Adriano e irá adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta, uma vez que os outros 50% vão ficar com o Spartak. O Alviverde fez um acordo com os russos para não pagar taxa de transferência, apenas salários, luvas e comissões, algo em torno de R$14,7 milhões por ano, segundo a Fox Sports. Adriano teria abrido mão de receber determinada quantia da equipe russa e, consequentemente, não irá lucrar com a transferência segundo informou a equipe Alviverde.

Henrique Dourado

Sem jogar desde março após fraturar a tíbia no primeiro jogo com o Henan Jianye, da , Henrique chegou sem custos ao Palmeiras. O clube chinês concordou em pagar os salários, a fim de que o atacante recupere ritmo de jogo no Brasil.

Arthur

Palmeiras e Arthur assinaram contrato de cinco anos, após boas atuações do jogador junto ao Ceará. O Palmeiras pagou R$ 5,5 milhões por 50% dos direitos do atleta. Mas apesar do alto investimento, o futuro do jogador na equipe paulista segue incerto já que o fez uma proposta para contratá-lo.



(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras)

Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Palmeiras exige que o Vasco pague todo ou grande parte do salário do jogador para liberar Cabral. Com o setor ofensivo “inchado”, a saída seria emprestar o atacante que ainda não fez grandes atuações com o Palmeiras.

Goulart

Durante a breve passagem de Ricardo Goulart no Palmeiras, ficou decidido que o clube pagaria somente com parte dos salários, valor estipulado em R$ 600 mil, teto do time, o restante, seria custeado pelo Guangzhou Evergrande. Na época, ainda foi estipulado que o Palmeiras poderia comprar Ricardo Goulart mediante o pagamento de 10 milhões de euros.

Mas após quatro meses de contrato com o Alviverde, Goulart decidiu rescindir contrato com o time e retornar a China.

O Palmeiras afirmou que ressarcido pelos valores gastos até então com o jogador e ainda revelou que irá economizar cerca de R$ 14 milhões referentes aos vencimentos do jogador, que estava emprestado até dezembro de 2019.

Carlos Eduardo

Carlos Eduardo, atacante de 22 anos, foi uma das contratações mais caras do time para a temporada. Ao todo, o clube desembolsou a quantia de R$ 25,2 milhões em um contrato de cinco anos.

Ramires



(Foto: Divulgação/Palmeiras)

O salário do volante Ramires será de R$1 milhão incluindo direito de imagens e premiações, segundo informações do jornalista Jorge Nicola. O Palmeiras, vale lembrar, não teve nenhum custo envolvendo a transação do jogador e irá arcar somente com os gastos mensais.

Marcos Rocha

Após período de empréstimos com o Palmeiras, Marcos Rocha foi definitivamente comprado pelo clube ao custo de R$ 8 milhões, com contrato até até o final de 2022.

FLAMENGO

Gabigol



(Foto: Getty images)

Até o final do ano, data na qual encerra o empréstimo de Gabigol com o Flamengo, da , o time carioca vai desembolsar cerca de R$15 milhões no ano (R$ 1,25 mi por mês) para arcar com o salário do jogador. Vale lembrar que não houve taxa de transferência para o empréstimo.

De Arrascaeta

Arrascaeta se tornou um dos jogadores mais caros da história do Flamengo. Para contratar o uruguaio, o Fla desembolsou 13 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões) em três parcelas.



(Foto: Alexandre Vidal/Flamengo/Divulgação)

Ao lado de Gabigol com um dos salário mais caros do clube, Arrascaeta receberá o R$ 1,5 milhão por mês entre o salário e luvas, valor três vezes maior comparado com o que recebia no .

Vitinho

O Flamengo não mediu esforças em contratações nesta temporada. Aos 24 anos, Vitinho chegou para ser destaque do time por R$54 milhões. Com um contrato de cinco anos, o jogador irá receber cerca de R$800 mil de salário.

Bruno Henrique

Conforme divulgado pela Rádio Globo no início da negociação entre Bruno Henrique e Flamengo, o jogador recebe cerca de R$650 mil por mês. O Flamengo pagou R$23 milhões ao pelo atleta por 90% dos direitos econômicos do mesmo.

Rodrigo Caio

Flamengo fechou negócio com o por Rodrigo Caio no valor de R$ 22,2 milhões. Time carioca agora é detentor de 50% dos direitos econômicos do zagueiro. Rodrigo Caio assinou contrato até 2023 com o salário próximo a R$550 mil.

Filipe Luís



(Foto: Screengrab)

Filipe Luís assinou contrato até dezembro de 2021 com o Flamengo . Segundo informação divulgada pelo jornalista Bruno Voloch, o lateral receberá R$800 mil de salário.

Rafinha

De acordo com o Yahoo.com, Rafinha receberá, entre salários, direitos de imagem e luvas, cerca de R$750 mil por mês. Com contrato de dois anos, o lateral-direito será o jogador mais bem pago da posição no Brasil.