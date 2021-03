Cuca no Atlético-MG: títulos, números e raio-x da primeira passagem do técnico

Campeão da Libertadores da América de 2013 pelo Galo, treinador acerta retorno ao clube para tentar repetir o sucesso da primeira passagem

O Atlético-MG confirmou nesta sexta-feira (05) o retorno do técnico Cuca, um dos grandes ídolos da história do Galo - apesar de parte da torcida não ter aprovado sua volta. O treinador chega após a saída de Jorge Sampaoli para comandar o projeto ambicioso do clube e tentar repetir o sucesso que teve em sua primeira passagem pela equipe.

Aos 57 anos de idade, Cuca retorna ao Atlético-MG após sete anos de separação, mas com a Libertadores de 2013 ainda viva na memória de todos os torcedores. Na temporada passada, o treinador chegou à final do principal torneio da América do Sul mais uma vez, com o Santos, em um time recheado de garotos das categorias de base, mas ficou com o vice.

#Galo acerta retorno do técnico Cuca para dirigir o time por duas temporadas: https://t.co/EKj3HnEGiG pic.twitter.com/ijBQOdRbqZ — Atlético 😷 (@Atletico) March 5, 2021

Agora, ele terá à sua disposição um dos principais elencos do Brasil - com nomes como Hulk, Vargas, Keno, Nacho Fernández, Guilherme Arana e Mariano - para tentar repetir o feito mais uma vez e tirar o Galo de seu longo jejum de títulos no Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, confira como foi a primeira passagem de Cuca pelo Atlético-MG, que contou com títulos, conquistas, superstições e uma saída com certa frustração.

Títulos

Cuca ficou pouco mais de dois anos no Atlético-MG e conquistou três títulos pelo clube:

Campeonato Temporadas Total Mineiro 2012 e 2013 2 Libertadores da América 2013 1

A Libertadores de 2013

Obviamente, o grande feito de Cuca pelo Atlético-MG foi a histórica conquista da Libertadores da América de 2013, primeiro e único título do clube na competição.

Depois de passar pela fase de grupos de modo invicto, o Galo teve jogos épicos na fase de mata-mata, contra Tijuana, Newell's Old Boys e, principalmete, contra o Olimpia, na grande final, sempre contando com um ‘São Victor’ iluminado debaixo das traves.

Além do goleiro, obviamente o grande nome daquela conquista foi Ronaldinho Gaúcho, que em grande fase editou uma parceria de muito sucesso com Jô, artilheiro daquela Libertadores, e Diego Tardelli.

Números e raio-x

Entre setembro de 2011 e dezembro de 2013, Cuca fez 153 jogos no comando do Galo, onde conquistou 80 vitórias, 34 empates e 39 derrotas, com um aproveitamento de 59,7%.

Já contra o Cruzeiro, grande rival do Atlético, Cuca tem um retrospecto negativo. Ao todo, foram dez partidas contra a Raposa, com cinco derrotas, três vitórias e dois empates.

No Campeonato Brasileiro, a melhor participação de Cuca com o Atlético-MG foi em 2012, quando o clube chegou ao vice-campeonato, cinco pontos atrás do Fluminense, campeão daquele ano.

Já no Campeonato Mineiro, o treinador tem 100% de aproveitamento, com dois títulos em duas edições disputadas.

Superstição

Como todos sabem, Cuca é um treinador extremamente supersticioso. E durante sua passagem pelo Galo, o comandante tornou famosa sua tradicional camiseta de Nossa Senhora durante as partidas da Libertadores da América.

Usando seu ‘manto da sorte’ a cada duelo, o treinador conseguiu conquistar o tão sonhado título, contrariando muitas vezes as probabilidades.

Na temporada passada, o treinador resolveu adotar a camiseta de Nossa Senhora mais uma vez, e novamente chegou à final do torneio sul-americano.

Confira aqui as principais superstições de Cuca ao longo de sua carreira.

Frustração no Mundial e despedida

Após o título da Libertadores, a grande expectativa ficou para a disputa do Mundial de Clubes de 2013. Contudo, o time campeão da América não conseguiu passar pelo Raja Casablanca, do Marrocos, na semifinal - naquela oportunidade, apenas o Internacional havia caído nesta fase da competição entre os clubes brasileiros, enquanto o Palmeiras fez a pior campanha de um sul-americano na história do torneio na última temporada.

Então, depois da frustração com a eliminação precoce no Mundial, Cuca resolveu aceitar uma proposta milionária do Shandong Luneng e se transferiu para o futebol chinês ao final daquele ano.