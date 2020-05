Como foi a campanha do Atlético-MG na Copa Libertadores de 2013? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a campanha do título do Galo conquistado em 2013

De forma heroica, o conquistou a da América de 2013. Após passar pela fase de grupos de forma invicta, e eliminar o , e Newell's Old Boys, o levantou o troféu no Mineirão depois de vencer o na final por 2 a 0 no tempo normal, gols de Jô e Leonardo Silva, e por 4 a 3 na decisão por pênaltis, gols de Alecsandro, Guilherme, Jô e Leonardo Silva, depois de empate sem gols na prorrogação.

Torcedores e simpatizantes do Galo poderão relembrar a final histórica da Copa Libertadores de 2013, com o jogo decisivo disputado em Belo Horizonte.

A CAMPANHA DO ATLÉTICO-MG NA COPA LIBERTADORES DE 2013

RODADA JOGO Fase de grupos Atlético-MG 2 x 1 São Paulo Fase de grupos (ARG) 2 x 5 Atlético-MG Fase de grupos Atlético-MG 2 x 1 Fase de grupos The Strongest 1 x 2 Atlético-MG Fase de grupos Atlético-MG 5 x 2 Arsenal (ARG) Oitavas de final (ida) São Paulo 1 x 2 Atlético-MG Oitavas de final (volta) Atlético-MG 4 x 1 São Paulo Quartas de final (ida) Tijuana 2 x 2 Atlético-MG Quartas de final (volta) Atlético-MG 1 x 1 Tijuana Semifinal (ida) Newell's Old Boys (ARG) 2 x 0 Atlético-MG Semifinal (volta) Atlético-MG 2 (3) x (2) 0 Newell's Old Boys (ARG) Final (ida) Olimpia 2 x 0 Atlético-MG Final (volta) Atlético-MG 2 (4) x (3) 0 Olimpia

ARTILHEIROS DO ATLÉTICO-MG NA COPA LIBERTADORES DE 2013



Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG



Jô terminou com o melhor ataque do torneio, com sete gols marcados, enquanto Diego Tardelli e Ignacio Scocco balançaram as redes em seis oportunidades.

ELENCO DO ATLÉTICO-MG NA COPA LIBERTADORES DE 2013



Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG

Goleiros: Giovanni, Lee e Victor

Laterais: Carlos César, Junior Cesar, Marcos Rocha e Michel

Zagueiros: Gilberto Silva, Leonardo Silva, Rafael Marques, Réver e Sidimar

Volantes: Leandro Donizete, Pierre, Richarlyson e Serginho

Meias: Cláudio Leleu, Morais, Nikão, Ronaldinho Gaúcho e Rosinei

Atacantes: Alecsandro, Araújo, Bernard, Diego Tardelli, Guilherme, Jô, Luan, Neto Berola e Paulo Henrique

QUANDO SÃO AS REPRISES?

JOGO Atlético-MG 2 (4) x (3) 0 Olimpia DATA Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, MG HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Atlético-MG

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (MG), na TV aberta.