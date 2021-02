Inter, Atlético-MG e os clubes com os maiores jejuns de títulos no Brasileirão

Lista ainda conta com clubes como Grêmio, Bahia, Botafogo, Vasco, Santos e São Paulo; confira as maiores filas no Campeonato Brasileiro

O Internacional tinha tudo para levar o título do Brasileirão de 2020, mas bateu na trave novamente e acabou superado pelo Flamengo, igualando o recorde de vices na história da competição. Com isso, o Colorado mantém o longo jejum de títulos no Campeonato Brasileiro e só fica atrás do Atlético-MG na lista, que também conta com clubes como Coritiba, Bahia, Botafogo, Grêmio, Vasco, Athletico, Santos e São Paulo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Atualmente, o maior jejum de títulos no Brasileirão pertence ao Atlético-MG, que venceu a competição apenas em 1971. Desde então, nestes quase 50 anos, o clube mineiro terminou o campeonato entre os quatro melhores em 11 oportunidades, mas não conseguiu levantar o troféu em nenhuma delas.

Na sequência aparece o Internacional, que por pouco não colocou fim ao jejum na temporada de 2020. O último título do Colorado no Brasileirão veio em 1979, com o tricampeonato conquistado pela lendária equipe liderada pelo craque Falcão. Ao longo destes quase 42 anos, o clube gaúcho terminou o nacional em segundo diversas vezes, igualando o Santos no recorde de vices no Brasileirão, cada um com oito.

Um pouco mais atrás aparece o Coritiba, que venceu seu único título nacional no ano de 1985, quando derrotou o Bangu em um Maracanã lotado. Depois disso, o Coxa nunca mais conseguiu aparecer entre os quatro melhores da competição e colecionou alguns rebaixamentos, algo que se repetiu na temporada de 2020.

Logo depois aparece o Bahia, em situação parecida com a do clube paranaense. Depois de conquistar seu segundo título brasileiro em 1988, o Tricolor de Salvador nunca mais chegou entre os quatro primeiros e foi rebaixado algumas vezes. Em 2020, o clube nordestino brigou para não cair mais uma vez, mas acabou conseguindo se manter na primeira divisão e ainda beliscou uma vaga na Copa Sul-Americana de 2021.

Uma posição abaixo vem o Botafogo, que desde 1995 não sabe o que é levantar um troféu do Brasileirão. Desde então, quando foi campeão com muitos gols do artilheiro Túlio Maravilha, o Fogão já foi rebaixado três vezes para a Série B, incluindo a temporada de 2020. A temporada em que o clube da estrela solitária chegou mais perto de acabar com o jejum foi em 2013, quando liderado pelo holandês Seedorf terminou o Campeonato Brasileiro na quarta colocação.

Campeão brasileiro um ano mais tarde, em 1996, o Grêmio também passa por um longo jejum de títulos na competição. Por outro lado, o Tricolor gaúcho conquistou três Copas do Brasil neste período, se tornando o segundo clube com mais títulos da competição, atrás apenas do Cruzeiro.

A lista ainda conta com Vasco da Gama, que conquistou seu último Brasileirão em 2000 com o baixinho Romário, Athletico, Santos e São Paulo, todos na fila há mais de dez anos.

Os clubes com os maiores jejuns de títulos no Brasileirão