#CucaNão: torcida do Atlético-MG se mobiliza contra chance de retorno do técnico

O principal motivo da rejeição é uma condenação por estupro nos anos 80; números no Santos e recusas ao Galo também são argumentos

O Atlético-MG já se prepara para a saída de Jorge Sampaoli. Apesar de ainda não ser oficial, o argentino não deve seguir no clube para a próxima temporada e o Galo já começa a se movimentar atrás de um substituto. O nome de Cuca apareceu, mas a torcida não está nada feliz.

O futuro de Sampaoli está cada vez mais longe do Atlético-MG. O treinador mantém conversas para voltar à Europa, no comando do Olympique de Marselha e também recebeu uma proposta do Al-Hilal. O Galo, que antes tentava se blindar em relação à possível despedida, hoje já se prepara.

A diretoria do clube mineiro já estuda nomes para substituir o argentino e, segundo o Uol, os favoritos são Renato Gaúcho, o português Leonardo Jardim e Cuca. O último, porém, não tem agradado a maior parte da torcida, principalmente, pela condenação de estupro, ainda em 1987, quando jogava no Grêmio.

Atualmente no Santos, mas com saída definida no final da temporada, Cuca, durante uma excursão do Tricolor gaúcho na Europa, em 1987, foi denunciado, junto dos companheiros de time Eduardo Hamester, Fernando Castoldi e Henrique Etges, pelo estupro de uma menina de 13 anos. À época eles ficaram presos na Suíça por um mês e dois naos depois foram condenados, porém não voltaram à prisão.

O assunto não foi abordado por muitos anos e só voltou a ganhar os holofotes com o caso do jogador Robinho, condenado, na Itália, pelo mesmo crime. Agora, porém, a torcida tem o conhecimento do caso e não quer Cuca, que foi campeão da Libertadores de 2013 no Galo, volte ao comando do time.

Nesta quinta-feira (18), a torcida atleticana levou #CucaNão aos assuntos mais comentados do Twitter. Mesmo que o principal ponto que incomoda a torcida seja o caso de estupro, alguns também lembram momentos em que o treinador rejeitou propostas do Galo e até o avido de que ele sairia do clube, que aconteceu em meio à disputa do Mundial de Clibes de 2013.

A passagem pelo Santos também incomoda os torcedores. De acordo com os números, em termos de aproveitamento, Cuca é o pior treinador do Peixe, com ao menos 50 jogos comandando o time.

Veja alguns tweets da #CucaNão:

Não vou aceitar um cara condenado por estupro no meu time #CucaNão — 🅰️ Luchini vendo BBB (@fernandaluchini) February 18, 2021

nós como torcedoras e mulheres somos totalmente contra a vinda do técnico Cuca para o galo, suas ações fora de campo falam mais por si. esperamos o mínimo de senso vindo do nosso time @Atletico #CucaNao — CAMinas 🖤✨ (@CAMinaas_) February 18, 2021

Dá pra arrumar 99 motivos para não contratar o Cuca. Pode escolher no portfólio da covardia. Pelo amor de Deus, Atlético, ele não deveria nem ser cogitado. #CucaNao — Malu Precioso (@MalluPrecioso) February 18, 2021