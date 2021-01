Hulk no Atlético-MG: família, projeto a longo prazo e Libertadores

Atacante foi oficializado como reforço do Galo, com quem assinou contrato até 2022, com mais um ano de opção

O Atlético-MG oficializou nesta sexta-feira a contratação de Hulk. Conforme a Goal havia revelado com exclusividade na última quinta-feira, o veterano atacante fechou um contrato válido por dois anos (até dezembro de 2022), com opção de renovação por mais um ano (até dezembro de 2023).

Apesar da forte concorrência de última hora do Besiktas, da Turquia, que oferecia um salário mais vantajoso, o Galo levou a melhor por ter apresentado um projeto a longo prazo, que inclui a possibilidade concreta da realização de um dos grandes sonhos do jogador: disputar a Copa Libertadores.

"Alô, tudo bem? Tem mais um Galo na Veia chegando, hein? Ainda não conta pra ninguém. Convoca a Massa pra virar Galo na Veia. E tamo junto! (sic)", declarou Hulk, em áudio enviado mais cedo pelo Atlético-MG aos sócios da categoria Galo na Veia Preto.

Também pesou a favor do clube mineiro o antigo desejo do atacante de 34 anos de voltar a jogar no Brasil, onde foi revelado pelo Vitória, e, consequentemente, ficar perto da família – os três filhos atualmente moram em São Paulo.

Além dos turcos, ficaram para trás na disputa o Palmeiras, com quem o goleador chegou a ter um acordo apalavrado por duas temporadas, e o Flamengo, que fez uma sondagem oficial na semana passada. O Porto, vale lembrar, já havia desistido da contratação há semanas, assim que as conversas com Pepê, do Grêmio, avançaram.

Inter Miami, dos Estados Unidos, e Al Hilal, da Arábia Saudita, chegaram a fazer força por um acerto com o atacante, que estava livre no mercado desde o começo do ano, depois de ter deixado o Shanghai SIPG, onde jogou nas últimas cinco temporadas. Prevaleceu a vontade de jogar num grande centro do futebol, a América do Sul.