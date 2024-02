Como assistir ao documentário A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda: data de lançamento, trailer e a aventura no Qatar da estrela do Inter Miami

A GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre o documentário "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda"

A idolatria de Lionel Messi foi elevada a um nível ainda mais elevado depois que o argentino ajudou seu país a conquistar a Copa do Mundo de 2022, após uma final intensa contra a França.

Após o lançamento de "Messi Meets America", a Apple TV continuou a explorar a imagem do astro do Inter Miami desde sua chegada aos Estados Unidos, inclusive atualmente detendo os direitos de transmissão globais da MLS.

Data de lançamento do documentário "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda"

Data de lançamento 21 de fevereiro de 2024 Onde assistir: Apple TV+

O documentário "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda" estreia em 21 de fevereiro de 2024 .

Será uma série de quatro episódios sobre de Messi pela seleção argentina, acompanhando a incrível carreira do oito vezes vencedor da Bola de Ouro na preparação para o triunfo na Copa do Mundo de 2022.

Onde assistir ao documentário "Copa do Mundo de Messi - Ascensão de uma Lenda"?

O documentário "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda" estará disponível no streaming Apple TV+ – disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, no iPhone, iPad, Apple TV e outros dispositivos de smart TV, bem como Roku, Amazon Fire TV e Chromecast no Google TV.

O aplicativo Apple TV também está disponível em consoles de jogos, como PlayStation e Xbox, e pode ser acessado por meio de um navegador da web, como o Google, e em tv.apple.com, por R$21,90 por mês.

Sobre o que é o documentário "Copa do Mundo de Messi - Ascensão de uma Lenda"?

O documentário "A Copa do Mundo de Messi - A Ascensão da Lenda" apresenta entrevistas com Messi enquanto o argentino fala sobre seu clube e sua carreira internacional em cinco edições de Copa do Mundo, culminando na vitória que definiu seu legado no Qatar.

A série documental também inclui trechos de companheiros de equipe, treinadores, rivais e comentaristas de Messi. Desde sua primeira partida com as cores da Argentina, passando por sua aposentadoria precipitada em 2016, até ser coroado campeão da Copa do Mundo como o melhor jogador do torneio, Messi refletiu sobre alguns momentos pessoais e desafios enfrentados ao longo do caminho

Existe um trailer do documentário "Copa do Mundo de Messi - Ascensão de uma Lenda"?

O teaser trailer oficial completo e legendado em português do documentário "Copa do Mundo de Messi - Ascensão de uma Lenda" pode ser assistido no vídeo acima (clique aqui caso o vídeo não reproduza).

