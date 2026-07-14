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Lionel Messi Argentina 2022Getty Images
Pedro Augusto Dias

Todas as finais da Copa do Mundo na história

Copa do Mundo
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Já aconteceram 22 finais de Mundiais, que já consagraram oito países como campeões do torneio mais importante do futebol

A Copa do Mundo é, sem dúvidas, o maior evento do futebol mundial. Sua audiência ultrapassa a casa dos bilhões de espectadores e conecta diferentes partes do planeta pela paixão pelo esporte.

A Copa do Mundo de 2026 marca a 23ª edição do torneio. Até a disputa da final, a Argentina segue como a atual campeã, após conquistar seu terceiro título em 2022.

Ao longo da história, oito seleções, todas da América do Sul e da Europa, conquistaram o troféu mais importante do futebol. Outras chegaram à decisão, mas ainda buscam o primeiro título mundial.

Vale lembrar que a Copa do Mundo deixou de ser realizada apenas em 1942 e 1946, em razão da Segunda Guerra Mundial.

A GOAL relembra todas as finais da história da Copa do Mundo, em quase um século de competição.

  • Uruguay 1930

    1930 - Uruguai 4 x 2 Argentina

    A primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai e vencida pelos donos da casa, em confronto sul-americano, em reedição da final das Olimpíadas de 1928. O jogo foi disputado com duas bolas diferentes: uma argentina no primeiro tempo e uma uruguaia na etapa complementar.

    O Uruguai venceu o duelo por 4 a 2 e conquistou a primeira estrela para seu país.

    Gols do Uruguai: Dorado, Cea, Iriarte e Manco Castro.

    Gols da Argentina: Peucelle e Stábile.

    • Publicidade
  • Vittorio Pozzo, Italy 1934 World CupGetty Images

    1934 - Itália 2 x 1 Tchecoslováquia

    A segunda edição do Mundial foi disputada na Itália e, pela segunda vez seguida, a seleção da casa venceu o torneio. O jogo contra a Tchecoslováquia acabou empatado e foi para a prorrogação, onde a Itália marcou um gol aos cinco minutos e venceu o embate.

    Gols da Itália: Orsi e Schiavo.

    Gol da Tchecoslováquia: Puc.

  • Italie vainqueur Coupe du monde 1938Getty Images

    1938 - Itália 4 x 2 Hungria

    A Itália foi a primeira bicampeã mundial ao bater a Hungria na final da Copa de 1938, disputada na França. O Mundial de 38 foi o último a ser jogado antes da Segunda Guerra, que paralisaria a competição nas duas edições seguintes.

    Já com o nazismo e o fascismo se alastrando pela Europa, conta-se que o ditador fascista Mussolini enviou um telegrama para a seleção italiana com a seguinte mensagem: "Vencer ou morrer", em uma típica amostra do fascismo italiano.

    Em uma partida movimentada, a Itália conseguiu sua segunda estrela no escudo da seleção.

    Gols da Itália: Colaussi (2x) e Piola (2x).

    Gols da Hungria: Titkos e Sárosi.

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  • 1950 World Cup final

    1950 - Uruguai 2 x 1 Brasil

    Após o fim da Segunda Grande Guerra, em 1950, a Copa do Mundo voltou a ser disputada e o país sede da competição foi o Brasil, mas desta vez os donos da casa não ficaram com o troféu.

    Na partida conhecida como 'Maracanaço', o Uruguai, de virada, venceu a seleção brasileira por 2 a 1 e conquistou sua segunda - e última - estrela para seu brasão.

    Essa partida conta, até hoje, com o recorde de público em uma final de Copa do Mundo. Ao total, 173.850 pessoas assistiram à partida no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã.

    Gols do Uruguai: Schiaffino e Ghiggia.

    Gol do Brasil: Friaça.

  • Max Morlock West Germany Hungary 1954 World Cup finalGetty

    1954 - Alemanha Ocidental 3 x 2 Hungria

    A Copa do Mundo disputada na Suíça rendeu à Alemanha seu primeiro título mundial. Na final contra a Hungria, os germânicos levaram a melhor.

    Em uma virada espetacular, o time da lenda Ferenc Puskás foi batido na sua segunda final de Copa e segue sem conquistar nenhum título mundial até hoje.

    Gols da Alemanha: Morlock e Rahn (2x)

    Gols da Hungria: Puskás e Czibor.

  • Pelé Brasil seleção brasileira Suécia 1958Divulgação/FIFA

    1958 - Brasil 5 x 2 Suécia

    O primeiro título mundial do Brasil veio apenas na sua sexta participação em Copas do Mundo. No torneio disputado na Suécia, a seleção brasileira não tomou conhecimento dos donos da casa e aplicou uma goleada na finalíssima.

    O Brasil tinha nomes históricos como Djalma Santos, Bellini, Nilton Santos, Didi, Garrincha, Zagallo e, claro, Pelé.

    A Suécia saiu na frente no confronto, mas não foi párea para a força brasileira.

    Gols do Brasil: Vavá (2x), Pelé (2x) e Zagallo.

    Gols da Suécia: Liedholm e Simonsson.

  • Mauro Ramos Brasil seleção 1962Divulgação/CBF

    1962 - Brasil 3 x 1 Tchecoslováquia

    O Mundial de 1962, disputado no Chile, teve mais uma vez, o Brasil como campeão. Com vários remanescentes da geração vencedora de 58, a seleção brasileira venceu a Tchecoslováquia e relegou os tchecos a mais um vice-campeonato.

    A final teve a participação de Garrincha, que mesmo ardendo com 38 graus de febre foi para a partida.

    Gols do Brasil: Amarildo, Zito e Vavá.

    Gol da Tchecoslováquia: Masopust.

  • chiffre du jour Angleterre RFA 1966Getty

    1966 - Inglaterra 4 x 2 Alemanha Ocidental

    A edição da Copa do Mundo disputada no país que inventou o futebol contou com a falecida rainha Elizabeth II entregando a taça para os donos da casa.

    O único título mundial da Inglaterra é alvo de discussões até hoje. Muitos argumentam que se o VAR existisse, a Inglaterra não teria nenhum troféu dessa competição.

    Isso porque, como o jogo acabou empatado em 2 a 2, a partida foi para a prorrogação e no tento de desempate de Geoff Hurst observa-se que a bola não tinha entrado. Com 3 a 2 no placar, Hurst fechou o placar no último minuto da prorrogação e se tornou o único atleta a marcar três gols em uma final de Copa.

    Gols da Inglaterra: Hurst (3x) e Peters.

    Gols da Alemanha Ocidental: Haller e Weber.

  • Pele Brazil Italy 1970 World CupGetty

    1970 - Brasil 4 x 1 Itália

    Naquele que é considerado um dos maiores títulos mundiais da seleção brasileira, o time treinador por Zagallo deu uma verdadeiro show de bola e marcou um dos gols mais bonitos em Copas, aquele golaço de Carlos Alberto Torres.

    A Itália chegou forte ao México em busca do tri, mas quem conseguiu a terceira estrela foi o time cheio de lendas do Brasil, com nomes como Carlos Alberto Torres, Gérson, Rivellino, Jairzinho, Tostão, Clodoaldo e Pelé.

    Gols do Brasil: Pelé, Gérson, Jairzinho e Carlos Alberto Torres.

    Gol da Itália: Boninsegna.

  • Gerd Muller West Germany Netherlands 1974 World CupGetty

    1974 - Alemanha Ocidental 2 x 1 Holanda

    Na Copa do Mundo disputada na Alemanha, os donos da casa levaram a melhor e conquistaram seu segundo troféu Mundial.

    Os alemães bateram, de virada, a idolatrada seleção holandesa do "futebol total", tendo Johan Cruyff como seu principal jogador e capitão. Os germânicos, por sua vez, também tinham nomes imortais no time, como Sepp Maier, Franz Beckenbauer e Gerd Müller.

    Gols da Alemanha Ocidental: Breitner e Müller.

    Gol da Holanda: Neeskens.

  • Mario Kempes Celebrate, Netherlands Vs. Argentina World Cup 1978Social

    1978 - Argentina 3 x 1 Holanda

    Depois de ser vice-campeã na primeira edição da Copa, a Argentina voltou a uma final e dessa vez ficou com o título.

    Pela segunda edição consecutiva, a Holanda chegou à final e foi vice-campeã. Nesta edição, o time laranja não contava mais com John Cruyff, que tinha decidido se aposentar da seleção.

    A partida terminou empatada no tempo normal em 1 a 1. Na prorrogação, os 'hermanos' fizeram dois gols conquistaram a primeira estrela em sua brasão, que imortalizou Mario Kempes como craque do título.

    Gols da Argentina: Kempes (2x) e Bertoni.

    Gol da Holanda: Nanninga.

  • Italy 1982 World Cup

    1982 - Itália 3 x 1 Alemanha Ocidental

    A Copa de 1982, disputada na Espanha, foi uma das maiores frustrações para brasileiros. Com um time considerado o melhor de todos os tempos do torneio, com fãs declarados como Pep Guardiola, o Brasil caiu na segunda rodada da segunda fase para a Itália, que seria campeã.

    Na final, com arbitragem do brasileiro Arnaldo Cezar Coelho, os italianos bateram a Alemanha Ocidental por 3 a 1 e conquistaram o tricampeonato mundial.

    Gols da Itália: Rossi, Tardelli e Altobelli.

    Gol da Alemanha Ocidental: Breitner.

  • Hector Enrique after the 1986 World Cup finalGetty Images

    1986 - Argentina 3 x 2 Alemanha Ocidental

    O segundo vice-campeonato consecutivo da Alemanha Ocidental veio na Copa de 1986, conquistada pela Argentina.

    A seleção sul-americana contava com Diego Maradona, que embora não tenha feito gol na decisão, mostrou ao mundo todo seu talento latino.

    Também apitada por um brasileiro, Romualdo Arppi Filho, a finalíssima contou com um empate nos últimos minutos, mas um gol decisivo deu o título para os argentinos.

    Gols da Argentina: Brown, Valdano e Burruchaga.

    Gols da Alemanha Ocidental: Rummenigge e Völler.

  • ONLY GERMANY Maradona Matthäus 1990Imago Images

    1990 - Alemanha Ocidental 1 x 0 Argentina

    A Copa de 1990 foi disputada no México e contou com uma reedição da final da edição anterior.

    No último Mundial da Alemanha antes da reunificação, o lado ocidental deu o troco na rival Argentina e ficou com o troféu.

    Gol da Alemanha: Brehme.

  • Brésil vainqueur Coupe du monde 1994Getty Images

    1994 - Brasil 0 x 0 Itália (3 x 2 nos pênaltis)

    O tetracampeonato brasileiro veio no Mundial jogado nos Estados Unidos. O Brasil empatou com a Itália no tempo normal e na prorrogação e, pela primeira vez em Copas, o título foi decidido nos pênaltis.

    O Mundial ficou marcado pelo entrosamento da dupla Romário e Bebeto, que foi um terror para os adversários. Embora tenham passado em branco na final, essa ainda é considerada uma das maiores duplas de ataque do Brasil.

    Nas penalidades máximas, Márcio Santos, do Brasil e Baresi, da Itália erraram as primeiras cobranças. Romário, Branco e Dunga fizeram para o Brasil. Albertini e Evani assinalaram para a Itália, mas os pênaltis desperdiçados por Massaro e, principalmente, pelo talismã Roberto Baggio deram o troféu ao Brasil.

  • Emmanuel Petit France 1998 World CupGetty Images

    1998 - França 3 x 0 Brasil

    O Mundial disputado na França terminou com os donos da casa sendo campeões sobre o Brasil, que chegava à segunda final consecutiva.

    Em um jogo marcado pelo brilhantismo de Zinedine Zidane e um mal-estar de Ronaldo na véspera, a França dominou a partida e garantiu o seu primeiro título de Copa do Mundo.

    Gols da França: Zidane (2x) e Petit.

  • Ronaldo Brazil 2002Getty

    2002 - Brasil 2 x 0 Alemanha

    O pentacampeonato do Brasil aconteceu na primeira vez que uma Copa do Mundo teve dois países-sede: Japão e Coréia do Sul.

    Após passar pela surpreendente Turquia na semifinal, com direito ao gol 'de biquinho' de Ronaldo, o Brasil encarou a Alemanha na finalíssima e trouxe o troféu para terras brasileiras.

    Este seria o último título da seleção brasileira em Copas do Mundo. Até hoje, o Brasil é o maior vencedor do torneio, com cinco conquistas.

    Gols do Brasil: Ronaldo (2x)

  • Zinedine Zidane World Cup 2006 finalGetty Images

    2006 - Itália 1 x 1 França (5 x 3 nos pênaltis)

    Em mais uma Copa do Mundo decidida nos pênaltis, a Itália conquistou o tetracampeonato sobre a temida seleção francesa, com uma ótima geração no auge.

    Dentre outras coisas, a final é lembrada pela cabeçada que Zidane deu em Materazzi. O ato levou à expulsão do francês no último jogo de sua vitoriosa carreira.

    Os dois envolvidos na agressão fizeram os gols do jogo. Nos pênaltis, Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero e Grosso marcaram para os italianos. Após das cobranças convertidas por WIltord, Abidal e Sagnol, o chute errado de Trezeguet custou a derrota aos franceses.

    Gol da Itália: Materazzi.

    Gol da França: Zidane.

  • Van der Vaart Iniesta Netherlands Spain 2010

    2010 - Espanha 1 x 0 Holanda

    A Copa do Mundo de 2010 foi a primeira a ser disputada na África e contaria, necessariamente, com um vencedor inédito, já que Espanha e Holanda nunca tinham vencido o torneio.

    Para a tristeza dos holandeses, seu país chegou pela terceira final na história e perdeu as três.

    Dessa vez, o jogo foi decidido na prorrogação e marcou uma geração espanhola com muitos nomes de prestígio como Casillas, Puyol, Xavi, Iniesta, David Villa e mais.

    Gol da Espanha: Iniesta.

  • Sergio Romero Mario Gotze Argentina Germany World CupGetty Images

    2014 - Alemanha 1 x 0 Argentina

    A Copa do Mundo voltou a ser jogada no Brasil depois de 64 anos e os brasileiros não gostam de lembrar da eliminação brasileira, no fatídico 7 a 1 para a Alemanha.

    Na final, os alemães conquistaram seu primeiro título desde a reunificação do país ao baterem a Argentina, comandada por Lionel Messi, em partida disputada no Maracanã para mais de 74 mil pessoas.

    O herói daquele jogo veio do banco de reservas e marcou história, embora sua carreira não tenha seguido como planejado após o Mundial.

    Gol da Alemanha: Götze.

  • france croatia - world cup final - 15072018Getty

    2018 - França 4 x 2 Croácia

    A talentosa geração francesa despachou a Croácia na final para garantir sua segunda estrela de campeã mundial.

    Na Copa disputada na Rússia, os franceses chegaram à finalíssima como favoritos e comprovaram o favoritismo ao vencer o bom time da Croácia sem muitas dificuldades.

    Com o título, Didier Deschamps entrou na história por ser vencedor da Copa como jogador e como treinador.

    Gols da França: Mandzukic (contra), Griezmann, Pogba e Mbappé.

    Gols da Croácia: Perisic e Mandzukic.

  • mbappe messiGetty Images

    2022 - Argentina 3 x 3 França (4 x 2 nos pênaltis)

    A Argentina venceu a França por 4 a 2 nos pênaltis após empatar o jogo em 3 a 3. Com isso, a seleção albiceleste é a nova tricampeã do mundo.

    Em um dos jogos mais emocionantes da Copa do Mundo do Qatar, Kylian Mbappé marcou três gols pelos franceses. Pelo lado dos campeões, Messi (2x) e Di María balançaram as redes.

    Nas penalidades máximas, Coman e Tchouaméni erraram suas cobranças enquanto todos os argentinas converteram os seus.