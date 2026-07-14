Todas as finais da Copa do Mundo na história

A Copa do Mundo é, sem dúvidas, o maior evento do futebol mundial. Sua audiência ultrapassa a casa dos bilhões de espectadores e conecta diferentes partes do planeta pela paixão pelo esporte.

A Copa do Mundo de 2026 marca a 23ª edição do torneio. Até a disputa da final, a Argentina segue como a atual campeã, após conquistar seu terceiro título em 2022.

Ao longo da história, oito seleções, todas da América do Sul e da Europa, conquistaram o troféu mais importante do futebol. Outras chegaram à decisão, mas ainda buscam o primeiro título mundial.

Vale lembrar que a Copa do Mundo deixou de ser realizada apenas em 1942 e 1946, em razão da Segunda Guerra Mundial.

A GOAL relembra todas as finais da história da Copa do Mundo, em quase um século de competição.