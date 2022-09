Mil gols: quanto falta para Cristiano Ronaldo e Messi atingirem a marca?

A GOAL calculou em quantos jogos os craques devem chegar ao milésimo gol na carreira, feito alcançado por Pelé em 1969

Qual grande jogador - principalmente os atacantes - não tem o sonho de alcançar a marca dos mil gols? O mais notável nome a chegar no tão almejado feito foi o Rei do Futebol, Pelé. Em breve, é possível vermos este feito sendo alcançado novamente. É claro que estamos falando de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi - presentes na lista de maiores artilheiros do futebol mundial.

Muito se fala sobre a grandeza dos dois craques e sobre como a rivalidade estabelecida entre eles os estimula em suas próprias marcas pessoais, aumentando cada vez mais seus números e desempenho individual. Agora em PSG e Manchester United, respectivamente, Messi e CR7 escrevem novos capítulos de suas jornadas.

O português e o argentino travaram disputas acirradas quanto aos recordes em suas carreiras: quem tem mais títulos, quem tem mais prêmios, quem tem mais gols, quem é o melhor jogador do mundo? São perguntas cujas respostas seguem a ser atualizadas. Mas quem será que vai chegar aos mil gols primeiro - se é que algum deles vai atingir o tão sonhado feito?

Com base nos número e nas médias de cada um, a GOAL fez uma projeção sobre quantos jogos seriam necessários para que cada um dos dois craques marque mil gols, aproximadamente.

Quanto falta para Cristiano Ronaldo chegar aos mil gols na carreira?

Cristiano Ronaldo, desde o seu início no Sporting, passando por Manchester United, Real Madrid, Juventus e seleção portuguesa, marcou ao todo 816 gols em 1134 partidas disputadas. Este número equivale a uma média de 0,72 gol por jogo.

Para a tão almejada marca dos mil gols, ainda faltam mais 184 gols. Se seguir com a mesma média, precisaria de cerca de 256 jogos para fazer o milésimo.

Quanto falta para Lionel Messi chegar aos mil gols na carreira?

Lionel Messi, que durante sua carreira no Barcelona, PSG e na seleção argentina, disputou 987 partidas e balançou as redes 779 vezes, tem média um pouco superior à de Ronaldo, com 0,79 gol por jogo.

Dessa forma, apenas 221 gols separam Messi do milésimo tento. Se seguir no mesmo ritmo, precisará de cerca de 279 jogos para fazer o milésimo. Vale lembrar que os dois já passaram dos 30 anos - Ronaldo tem 37 e Messi 35 - e, portanto, estão mais próximos do fim de suas carreiras profissionais. Será que algum deles - ou até mesmo os dois, por que não - chega aos mil gols marcados na carreira?

Quando Pelé marcou o milésimo gol da carreira?

O Milésimo do Rei veio em 19 de novembro de 1969, em uma cobrança de pênalti contra o Vasco da Gama, no Maracanã, em jogo válido pela Taça Roberto Gomes Pedrosa - mais conhecida como 'Robertão'.

Em toda a sua carreira, foram 1.281 gols, contando as partidas pelo Santos, pelo New York Cosmos (Estados Unidos) e Seleção Brasileira.