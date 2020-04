Quais títulos Lionel Messi conquistou na carreira?

Confira o número de taças conquistadas pelo craque no Barcelona e na Seleção Argentina

Há mais de 10 anos no , a carreira de Lionel Messi está repleta de títulos e prêmios individuais. Já na história do clube catalão, o argentino é o jogador com mais troféus conquistados, quando o assunto é a , o camisa 10, apesar de chegar a várias finais, acumula mais fracassos que glórias.

Veja a lista completa de títulos de Messi

MESSI: TÍTULOS PELO BARCELONA

Ao todo, Messi conquistou 34 títulos, e devido ao seu grande sucesso, é o maior ídolo do clube catalão. Em 2019, aos 32 anos, o argentino recebeu o prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela sexta vez, desbancando seu grande rival, Cristiano Ronaldo, que venceu cinco.

CAMPEONATO TEMPORADA TOTAL Campeonato Espanhol 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19 10 Supercopa da 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 8 2008-09, 2011-12, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 6 Liga dos Campeões 2005-06, 2008-09, 2010-11, 2014-15 4 Supercopa da Uefa 2009, 2011, 2015 3 2009, 2011, 2015 3

MESSI: TÍTULOS PELA ARGENTINA

A trajetória de Messi ns gramados é indiscutível, mas há sempre quem lembre um capítulo negativo: a falta de títulos com a seleção argentina.

O craque chegou perto do título da de 2014, mas foi derrotado pela na final. Na , perdeu duas vezes pelo na decisão.

No entanto, o jogador conquistou a Copa do Mundo sub-20 e a Olimpíada de 2008 com a Argentina, mas ainda não possui conquistas com a seleção principal.

TORNEIO ANO TOTAL 2005 1 Jogos Olímpicos 2011 1

MESSI: PRÊMIOS INDIVIDUAIS



Messi recebe o prêmio The Best em 2019 / Foto: Getty Images

O argentino é o recordista em Bolas de Ouro: em seis ocasiões foi escolhido como melhor do mundo pela France Football. Veja todos os prêmios individuais.