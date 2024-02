Onde assistir à MLS? Como assinar? Quanto custa? Saiba tudo sobre como acompanhar o liga americana de futebol

Planos variam entre R$ 34,90 e 249,00, que incluem todos os jogos da temporada para assinantes AppleTV

A liga norte-americana de futebol tem causado alvoroço no mundo da bola após se tornar a nova casa do argentino Lionel Messi, bem como seus ex-companheiros de Barcelona, Jordi Alba, Sergio Busquets e, agora, Luis Suárez. O argentino fechou com o Inter Miami para assumir o papel de “garoto propaganda” da MLS.

Os torcedores que quiserem acompanhar o atleta e os demais times podem aderir ao MLS League Pass, porém os direitos de transmissão são exclusivos da Apple por meio do serviço Apple TV+. Os valores dos planos são de R$ 39,90 por mês ou R$ 249,00 pela temporada. Há valores promocionais de R$ 34,9 por mês e R$ 199,00 pela temporada para os assinantes AppleTV+, que já custa R$ 21,90 por mês.

Estão inclusos nos pacotes: