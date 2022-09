Quantos gols Lionel Messi marcou na carreira?

A estrela argentina tem a quantidade de gols proporcional ao jogador que é: um dos melhores da história

Após uma reviravolta que mudou o destino da renovação de Messi e Barcelona, o craque argentino, que havia jogado toda sua vida pela equipe espanhola, é jogador do Paris Saint-Germain desde a temporada 2021/22. Enquanto atuou pelo Barça, Messi sempre foi conhecido por decidir os jogos, sejam eles com passes ou gols. E vem fazendo por onde neste início de temporada no PSG.

Colecionador de troféus individuais e coletivos, a estrela argentina acumula enorme quantidade de gols, nada menos que 779 tentos em 987 jogos no total entre Barcelona, PSG e Argentina. Enquanto atuou pelo Barcelona, ele marcou 673 tentos oficiais, números que colocaram o argentino como maior artilheiro de um único clube, considerando jogos oficiais, na história do futebol. Pelo Paris Saint-Germain, o agora camisa 30 tem 17 tentos em 45 partidas.

Atualizado pela última vez em 27 de setembro de 2022 às 22h59 (de Brasília)

Confira seus números no detalhe!



Quantos gols marcou em La Liga e Ligue 1?

Imago Images

No que diz respeito aos clubes, Lionel Messi enquanto esteve no Barcelona, disputou 778 jogos oficiais ao longo de sua carreira, marcando 672 gols.

Em La Liga o argentino disputou 520 partidas pelo Barça e marcou 474 gols, ultrapassando o recorde de Gerd Muller em torneios nacionais (365 em 427 jogos pelo Bayern).

Agora pelo PSG, o argentino tem apenas oito gols na Ligue 1, em 34 jogos disputados. Ou seja: são 482 gols em competições nacionais de primeira divisão.

Quantos gols marcou na Champions League?

Lionel Messi ganhou quatro títulos da Champions League, marcando em duas finais, ambas contra o Manchester United (2009 e 2011), e soma 126 gols em 158 partidas no certame europeu. Foram 120 tentos europeus pelo Barça e, até aqui, seis com as cores do Paris.

Quantos gols marcou em torneios de copa?

Getty Images

Na Copa do Rei, Lionel Messi também coleciona marcas muito boas. O ex-jogador do Barcelona jogou 80 partidas nesta competição e marcou 56 gols - incluindo dois na final desta edição de 2020/21, quando o Barça venceu o Athletic Bilbao por 4 a 0 .

Na Supercopa da Espanha, o argentino também foi fatal, tendo disputado 20 partidas marcando 14 gols. Quanto à Supercopa da Europa, Messi tem três gols em quatro jogos. O craque também tem um gol pelo PSG na Supercopa da França.

No Mundial de Clubes o argentino tem cinco gols em cinco compromissos. Com a camisa do PSG Messi só disputou uma partida da Copa da França e, ainda assim não marcou nenhum gol.

Quantos gols marcou pela seleção argentina?

Getty Images

Embora a seleção da Argentina tenha sido criticada em várias ocasiões, Messi tem 90 gols em 164 aparições - superando Pelé, em gols válidos por partidas oficiais, como maior artilheiro de um selecionado sul-americano. Desses, são seis gols em 19 partidas de Copa do Mundo.

E o tão esperado título com a seleção argentina finalmente veio, e com estilo: vitória sobre o anfitrião Brasil em pleno Maracanã na final da Copa América 21, sua 38ª conquista coletiva somando seleção e clube.

Depois disso, mais uma taça entrou para a coleção do craque, ao vencer a Finalíssima, um torneio decidido em jogo único, entre a Argentina, campeã da Copa América 2021, e a Itália, campeã da Euro 2020. Na ocasião, time de Messi venceu por 3 a 0, dando a ele seu segundo título pela seleção.

Maiores Vítimas

Como jogou a vida inteira pelo Barcelona, nada mais natural que as maiores vítimas de Lionel Messi sejam clubes espanhóis. O gol 700 veio contra o Atlético de Madrid, a segunda maior vítima do argentino, com 32 gols sofridos.

A equipe de Simeone só é superada pelo Sevilla, que sofreu incríveis 38 gols do argentino. O Valencia completa o pódio, vendo Messi mandar a bola para o fundo das redes em 31 oportunidades.

Os rivais do Barcelona também não guardaram boas lembranças de Messi. O Real Madrid, grande adversário a nível espanhol e mundial, é o quarto da lista, enquanto o Espanyol, rival local da Catalunha, completa o top-5, com 26 e 25 gols sofridos, respectivamente.

Hat-trick ou mais

Getty Images

Marcar apenas um gol em um jogo não é nada complicado para o extraterrestre do futebol. A grande prova disso é o número de dobletes do argentino, que marcou duas vezes na mesma partida em 143 oportunidades. O número de hat-tricks também impressiona, já são 47.

Mas Messi não para por aí. O ex-camisa 10 do Barcelona marcou quatro gols na mesma partida seis vezes na carreira. E por mais incrível que pareça, ele também já marcou cinco vezes no mesmo jogo (2x), e em grande estilo, em partida válida pelas oitavas de final da Champions League, contra o Bayer Leverkusen. A última ocorreu no amistoso diante da Estônia (5 a 0).

Doblete: 146

Hat-trick: 47

Poker: 6

Repoker: 2

