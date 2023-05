Barcelona se dispõe a pagar até € 45 milhões por Vitor Roque, do Athletico-PR

Clube ainda não definiu moldes da proposta, mas se prepara para apresentar uma oferta formal pelo centroavante no mercado da bola

Mesmo em crise financeira e com necessidade de se desfazer de jogadores para garantir a volta de Messi, o Barcelona mantém interesse por Vitor Roque, destaque do Athletico-PR. A diretoria, inclusive, está disposta a pagar até € 45 milhões (R$ 240,47 milhões na cotação atual) por um acordo, como soube a GOAL.

Os moldes de uma eventual proposta ainda não foram definidos, mas os catalães estudam a possibilidade de uma oferta com valor fixo e variáveis de acordo com o desempenho do atleta no Camp Nou — uma alternativa é pagar € 35 milhões fixos com € 10 milhões de bônus. A situação, contudo, ainda não está decidida.

O Athletico-PR ainda não recebeu nem uma oferta oficial sequer, e o próprio Barcelona, que é o principal interessado no centroavante de 18 anos, não informou quando pretende formalizar a proposta. A diretoria reconhece que será difícil negociá-lo pelo valor da multa rescisória para o exterior, avaliada em € 60 milhões (R$ 320 milhões), e aguarda uma aproximação formal dos espanhóis.

O Barcelona não foi o único a demonstrar interesse na aquisição de Vitor Roque. Arsenal, Chelsea, Newcastle e Paris Saint-Germain também fizeram consulta pelo atleta, que já fez a estreia pela seleção brasileira principal, mas os catalães são o que demonstram mais interesse pelo jogador.

O Athletico-PR detém 85% dos direitos econômicos de Vitor Roque, que tem contrato na Arena da Baixada até 31 de maio de 2027. O atleta tem multa rescisória de R$ 400 milhões para o Brasil — o valor é calculado conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). O América-MG detém 15% dos direitos do atacante, e o agente André Cury tem direito a 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade — o percentual será abatido da parte do Furacão.

Vitor Roque disputou 27 partidas em 2023, entre seleção brasileira principal, sub-20 e Athletico-PR. No período, esteve em campo por 1.749 minutos, com 13 gols marcados e quatro assistências.