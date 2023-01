Barcelona, Chelsea e Newcastle querem Vitor Roque; Athletico-PR pede multa

Paris Saint-Germain também já fez consulta pelo atacante de 17 anos no mercado da bola. No entanto, Furacão quer 60 milhões de euros

Barcelona, Chelsea e Newcastle fizeram consultas por Vitor Roque no mercado da bola, como soube a GOAL. O Athletico-PR, no entanto, não pretende liberá-lo facilmente e exige a multa rescisória para o exterior nas tratativas — 60 milhões de euros (R$ 334,37 milhões na cotação atual).

O trio se une ao Paris Saint-Germain, que também já esboçou interesse pela aquisição do atacante. Tratado como uma promessa na Arena da Baixada, ele é blindado pelo clube. A cláusula para saída dentro do Brasil exige pagamento de R$ 400 milhões — o valor varia conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Barça, Chelsea e Newcastle procuraram diretamente o Athletico-PR a fim de entender a situação do atacante. Ele tem contrato até 31 de dezembro de 2027 com os paranaenses. Uma venda só seria possível a partir da janela de transferências de julho.

O Furacão não determina outro preço que não seja a multa rescisória ao receber sondagens do exterior. No entanto, está disposto a conversar para discutir valores envolvendo a venda do jovem atacante.

Vitor Roque chegou ao Athletico depois de se destacar nas divisões de base do Cruzeiro — os paranaenses desembolsaram R$ 24 milhões pela aquisição do atleta. Na primeira temporada pelo time, fez 36 partidas, com sete gols marcados e três assistências.