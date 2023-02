Barcelona lidera disputa por contratação de Vitor Roque, do Athletico-PR

Atacante de 17 anos recebeu consultas de outros clubes — Chelsea, Newcastle e PSG. Recentemente, o Arsenal também fez sondagem

O Barcelona abriu conversas com o Athletico-PR e lidera a disputa pela contratação de Vitor Roque. Os catalães, que já fizeram consulta pelo atacante de 17 anos, iniciaram tratativas a fim de apresentar uma proposta pelo jovem, como soube a GOAL. Recentemente, o Arsenal fez uma sondagem e entrou na briga pelo atleta, que conta com Chelsea, Newcastle e PSG.

O Barça tem interesse em levar o centroavante ao Camp Nou a partir de julho de 2023, quando o mercado da bola espanhol será reaberto. A ideia é alinhavar o negócio antes do início da janela de transferências.

O centroavante completa 18 anos em 28 de fevereiro — uma transferência para a Europa só pode acontecer após o jogador atingir a maioridade. O Athletico-PR ainda não estabeleceu um valor para a liberação do jogador, mas diz que só aceita o valor da multa rescisória — €60 milhões (R$ 337 milhões na cotação atual) — quando questionado por agentes e interessados do exterior.

Os paranaenses estão dispostos a negociar o valor da venda de Vitor Roque, mas aguardavam uma conversa mais concreta, como a do Barcelona, para discutir números. O Athletico é dono de 85% dos direitos econômicos do jogador. O restante — 15% — pertence ao América-MG. O agente André Cury tem direito a 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade — o percentual será abatido da parte do Furacão.

Além das tratativas com o Barcelona, outros quatro clubes ao menos fizeram consulta sobre a situação do jovem, mas ainda não formalizaram propostas. Chelsea, Newcastle e Paris Saint-Germain demonstraram interesse no jovem. Mais recentemente, o diretor esportivo do Arsenal, Edu Gaspar, procurou o estafe do atleta a fim de saber a situação dele na Arena da Baixada. Todos tencionam uma oferta pela aquisição do garoto.

Vitor Roque chegou ao Athletico-PR em abril do ano passado, em uma negociação de R$ 24 milhões. Ele assinou contrato com o clube até maio de 2027. Na primeira temporada pelo time, ele fez 36 partidas, com sete gols e três assistências. Neste início de 2023, ele disputa o Sul-Americano Sub-20 pela seleção brasileira da categoria. Presente em sete jogos, marcou seis gols e deu uma assistência.