Barcelona promete proposta por Vitor Roque na próxima janela de transferências

Clube mantém conversas com o estafe do atacante do Athletico-PR e pretende apresentar uma oferta formal no próximo mercado da bola da Europa

O Barcelona prometeu enviar uma proposta pela contratação de Vitor Roque na próxima janela de transferências do futebol europeu, como soube a GOAL. Os catalães conversam com o estafe do jogador a fim de buscarem um acordo para a temporada seguinte. O Athletico-PR ainda não foi oficialmente procurado para conversar sobre o tema.

A multa rescisória de Vitor Roque para o exterior é de € 60 milhões (R$ 324,3 milhões na cotação atual), e o clube espanhol está disposto a pagar um valor próximo do estabelecido na cláusula — o montante exato ainda não foi definido.

O Athletico-PR não define valor pela liberação do atleta e aguarda uma proposta oficial para se posicionar sobre o assunto. O clube já recebeu consultas de Arsenal, Chelsea, Newcastle e Paris Saint-Germain sobre a situação do atacante de 18 anos no mercado da bola, mas ainda não foi apresentada uma oferta formal.

O Athletico é dono de 85% dos direitos econômicos do jogador. O restante — 15% — pertence ao América-MG. O agente André Cury tem direito a 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade — o percentual será abatido da parte do Furacão.

Contratado por R$ 24 milhões do Cruzeiro, em abril do ano passado, Vitor Roque tem contrato na Arena da Baixada até 31 de maio de 2027. O vínculo estabelece multa de R$ 400 milhões para o futebol brasileiro — o valor é calculado conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

Destaque do Athletico-PR e convocado para a seleção brasileira, Vitor Roque fez oito partidas pelo clube em 2023, somando 444 minutos em campo. No período, marcou quatro gols.