Athletico-PR pede € 50 milhões e quer segurar Vitor Roque até dezembro de 2023

Negociação deve avançar nesta terça-feira (20), quando o presidente do clube, Joan Laporta, chegará à Catalunha para discutir a transferência

O Athletico-PR quer faturar até € 50 milhões (R$ 261,96 milhões na cotação atual) com a venda de Vitor Roque ao Barcelona no mercado da bola, como soube a GOAL. A ideia é receber entre € 35 milhões e € 40 milhões fixos e o restante por meio de variáveis.

Além do desejo de aumentar o valor da transação — o número inicialmente era de € 40 milhões —, há também a intenção de manter o atacante na Arena da Baixada até o fim de 2023. A diretoria acredita que seria interessante segurá-lo para o restante da temporada.

A primeira proposta do Barça pela contratação do centroavante de 18 anos era de € 40 milhões, parcelados em quatro temporadas. A forma de pagamento foi reprovada pelo Furacão, que ainda pleiteia um montante maior.

O CEO do Athletico, Alexandre Mattos, está na Espanha, onde discute a situação de Vitor Roque. Ele foi ao país acompanhado do empresário do jogador, André Cury. A dupla conversa com o empresário Deco, que é representante do Barça na América do Sul e se tornará diretor de futebol do clube a partir de 1º de julho. O futuro executivo do clube aguarda a chegada do presidente Joan Laporta ao país nesta terça-feira (20) para finalizar o negócio.

Vitor Roque vai assinar acordo de cinco temporadas no Camp Nou. O contrato do atacante de 18 anos será até 30 de junho de 2028. Ele terá uma valorização salarial substancial — a remuneração do atacante está avaliada em R$ 200 mil mensais na Arena da Baixada.

A diretoria do Athletico-PR reconhece que será difícil negociar Vitor Roque pelo valor da multa rescisória para o exterior. O montante estabelecido em contrato é de € 60 milhões (R$ 317,23 milhões). Para o futebol brasileiro, a cláusula exigie o pagamento de R$ 200 milhões, valor que varia de acordo com a remuneração na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O Athletico-PR detém 85% dos direitos econômicos de Vitor Roque, que tem contrato na Arena da Baixada até 31 de maio de 2027. O atleta tem multa rescisória de R$ 400 milhões para o Brasil — o valor é calculado conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). O América-MG detém 15% dos direitos do atacante, e o agente André Cury tem direito a 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade — o percentual será abatido da parte do Furacão.