Deco recua e não descarta proposta para assumir futebol do Barcelona

Ex-jogador foi procurado para assumir a direção de futebol do Barça; após sinalizar com resposta negativa, ele recuou e passou a cogitar a mudança

Deco recuou e passou a considerar a proposta para assumir a direção de futebol do Barcelona, como soube a GOAL. A princípio, ele não queria deixar a carreira de agente de atletas, mas a possibilidade de ter um cargo fixo no Camp Nou faz com que ele cogite uma resposta positiva.

O luso-brasileiro é o favorito do presidente Joan Laporta para a vaga de Mateu Alemany, que deixará o cargo ao fim da temporada, em 30 de junho. O ex-jogador do clube acredita que o status do cargo e a valorização proposta pela diretoria são pontos importantes para o sinal positivo.

O ídolo barcelonista, a princípio, pensava em recusar a proposta apresentada pelos catalães. A necessidade de ter residência fixa na Espanha e o número de atletas que representa — dentre os nomes, está o atacante Raphinha, que defende o time catalão — eram pontos que pesavam de forma contrária à oferta.

Entretanto, a possibilidade de atuar como diretor do clube e os valores propostos para o cargo animaram Deco. Ele reconhece que estar no cargo é fundamental para ganhar um status no mercado da bola. Hoje, ele é representante do Barça na América do Sul, função que já foi exercida pelo agente André Cury.

A pressão feita pelo presidente Joan Laporta também pesa para que ele dê OK à proposta feita pelo Barcelona. Caso dê sinal positivo, ele iniciará a atuar no cargo pensando na próxima temporada europeia.