Barcelona e Athletico-PR divergem em parcelamento na negociação por Vitor Roque

Barça está disposto a pagar € 40 milhoes, mas quer parcelar o valor em quatro anos; Furacão quer reduzir o número de parcelas

O Athletico-PR não chegou a um acordo com o Barcelona pela venda de Vitor Roque depois de uma rodada de negociações nessa sexta-feira (16), como soube a GOAL. Os catalães até estão dispostos a pagar um valor que agrada aos paranaenses — € 40 milhões (R$ 211,5 milhões na cotação atual) —, mas a forma de pagamento não agrada.

O Barça quer parcelar o valor em quatro anos, quitando € 10 milhões por temporada até 2026. O Athletico descarta a possibilidade de fazer um negócio nestes moldes. O desejo do Furacão é receber em um período menor e também embolsar ao menos metade da quantia à vista.

Com problemas financeiros, o Barcelona ainda não consegue apresentar uma proposta nos moldes exigidos pelos paranaenses no mercado da bola. O clube tenta negociar alguns atletas para pensar na situação posteriormente.

O CEO do Athletico-PR, Alexandre Mattos, está na Catalunha para discutir a situação com o Barça. Ele se reuniu com o clube duas vezes na última semana ao lado do empresário André Cury. A dupla crê que é possível chegar a um acordo nas próximas semanas.

Vitor Roque já deu sinal positivo para o agente acertar a negociação. O atleta assinará por cinco temporadas no Camp Nou, até julho de 2028. O atacante de 18 anos sonha em defender o clube da La Liga nos próximos anos.

O jovem centroavante chegou à Arena da Baixada em abril de 2022 por R$ 24 milhões — valor da multa rescisória para o Brasil quando defendia as cores do Cruzeiro. Ele assinou contrato até 31 de maio de 2027. Na atual temporada pelo Athletico-PR, Vitor Roque fez 25 partidas, somando 1.681 minutos. O atleta marcou dez gols e deu cinco assistências.

A diretoria do Athletico-PR reconhece que será difícil negociar Vitor Roque pelo valor da multa rescisória para o exterior. O montante estabelecido em contrato é de € 60 milhões (R$ 317,23 milhões). Para o futebol brasileiro, a cláusula exigie o pagamento de R$ 200 milhões, valor que varia de acordo com a remuneração na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).

O Athletico-PR detém 85% dos direitos econômicos de Vitor Roque, que tem contrato na Arena da Baixada até 31 de maio de 2027. O atleta tem multa rescisória de R$ 400 milhões para o Brasil — o valor é calculado conforme o salário do atleta na CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). O América-MG detém 15% dos direitos do atacante, e o agente André Cury tem direito a 10% de uma futura venda por meio de uma carta de exclusividade — o percentual será abatido da parte do Furacão.