Aguero aposta: "Messi só sai do Barcelona se algo catastrófico acontecer"

Atacante do Manchester City acredita que Messi terminará sua carreira no Barcelona, por mais que o momento do clube catalão seja conturbado atualmente

Ao longo de sua carreira, Messi sempre foi o grande sonho de diversos clubes, como a Inter de Milão ou o Manchester City, de Pep Guardiola. Porém, a saída do argentino de sempre pareceu algo praticamente impossível de acontecer. Mas com a recente crise do clube catalão e com os atritos entre Messi e Abidal, alguns times voltaram a criar esperanças sobre isso.

No entanto, Sergio Aguero, companheiro do seis vezes melhor do mundo na seleção da , disse acreditar que o camisa 10 irá se aposente no Camp Nou, lugar que ama.

"Leo é um jogador que já é símbolo e lenda do Barcelona, ​​mas as coisas acontecem no futebol", disse Aguero à TV El Chiringuito.

"Muitos jogadores mudaram por Leo e ele ficou no Barcelona. Ele ama o clube, ele se identifica com o Barcelona, ​​onde se sente confortável e feliz”.

O atacante do também destacou que essa relação de Messi com o clube é maior do que mau momento do Barcelona. Por mais que exista uma crise institucional, esses momentos são naturais na vida de qualquer jogador. Por isso, Aguero afirmou que o camisa 10 só deixa a Catalunha se uma catástrofe acontecer.

"Não importa quantas coisas aconteçam, ele continuará. A menos que algo catastrófico aconteça".

Essa também é a opinião de Samuel Eto’o, ex-companheiro de Messi na Barça. Para o camaronês, inclusive, o legado do seis vezes melhor do mundo será algo praticamente impossível de ser superado na Catalunha.

“Estou orgulhoso e feliz de ver a história que ele escreveu e que ainda não terminou. Vai ser muito difícil, até impossível, superar seu legado”.

"O mais importante para mim é o personagem dele. Todo mundo o aprecia, o adora como jogador. Mas ele é um cara maravilhoso e tenho orgulho de ainda estar entre seus amigos", completou.