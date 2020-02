Por que Messi explodiu com diretor do Barcelona. E com apoio do vestiário

O argentino está cansando de ter o seu nome usado pelos gerentes para defenderem seus interesses

Lionel Messi não ficou nada feliz com a entrevista que Eric Abidal, secretário técnico do Barcelona, deu ao Sport. E agora, cada vez mais, o clima está tenso nos bastidores do clube.

Conforme apurado pela Goal, o argentino está cansado de os outros usarem seu nome em vão, dizendo que ele manda e desmanda dentro do , principalemnte quando são executivos que o usam para defender seus próprios interesses.

Mas na realidade o que acontece é diferente, Messi apenas exige mais respeito e uma boa relação entre os gerentes e os jogadores. As declarações de Abidal foram justamente contra isso e caíram como uma gota d’água para o argentino.

Junto com Suárez e Piqué, Messi foi um dos jogadores que sempre apoiou Ernesto Valverde, até mesmo quando a saída dele do comando do clube já era clara. Outros jogadores, no entanto, eram a favor da contratação de Xavi Hernández para o comando do time, principalmente os que não eram titulares com Valverde.

Com isso, a declaração de Abidal de que “muitos jogadores não estavam satisfeitos”, fez Messi considerar que o secretário estava sujando os nomes daqueles que não foram a favor da demissão., portanto, em uma declaração como essa, os nomes deveriam ser citados.