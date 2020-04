Messi na Inter é improvável, diz Rivaldo: "mais fácil trocar Barça por China ou Estados Unidos"

Brasileiro ex-Barcelona não acredita que Messi iria para algum rival europeu, apesar do interesse da Inter de Milão; MLS ou CSL seriam mais prováveis

Nos últimos dias, o nome de Lionel Messi começou a ser especulado na , que está de olho no argentino há algum tempo. Massimo Moratti, presidente do clube, admitiu publicamente que tem interesse no jogador e que isso não é algo impossível. Além disso, a forte investida do Barcelona em Lautaro Martínez faz com que os torcedores milaneses criem ainda mais esperanças.

Porém, Rivaldo não vê o clube italiano como um possível destino para o seis vezes melhor do mundo. O brasileiro, que também é ídolo do , acredita que Messi não trocaria o time que o revelou por um rival.

“O presidente da Inter disse nesta semana que poderia levar Lionel Messi ao clube e retomar seu confronto com Cristiano Ronaldo na . Mas, como eu disse antes, não acredito que o argentino deixou Barcelona por outro clube”, contou Rivaldo ao Betfair.

O camisa 10 campeão mundial com o em 2002 foi além e disse que, para ele, a , dos , ou a , seriam destinos mais prováveis para Messi encerrar sua carreira, mesmo sem achar que isso vá acontecer.

“Acho que ele não tem motivos para deixar a , mas se isso acontecer um dia, ele poderá assinar com um clube da China ou da MLS, mas apenas quando ele deixar de ser tão decisivo para o time catalão”.

É claro que todos sabem o quão difícil seria tirar Messi do Barcelona. Até por isso, Rivaldo acredita que as declarações do presidente da Inter tenham sido mais para chamar a atenção e gerar publicidade do que para qualquer outra coisa, mesmo sem desmerecer o clube de Milão.

“Mesmo que uma mudança para a Inter possa ser financeiramente vantajosa para ele, acredito que isso não seria suficiente para convencê-lo. Acho que isso é mais uma propaganda do presidente da Inter do que uma possibilidade real de acontecer na próxima janela de transferências”.

“É claro que o Inter é um grande clube europeu que recrutou excelentes jogadores no passado e conseguiu conquistar alguns títulos importantes, mas não consigo imaginar Messi mudar de clube enquanto ele ainda está no seu melhor nível em Barcelona”, explicou.

No Barcelona desde os 14 anos, Messi acumula a incrível marca de 718 jogos e 627 gols pelo clube, ao longo de 16 temporadas como profissional. E além dos incontáveis prêmios individuais, o camisa 10 argentino já levou as taças de quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, dez Ligas espanholas e seis Copas del Rey. Com esses números é realmente difícil ver Messi jogando por outro clube.

“Para resumir, considero que são apenas rumores e acredito que Messi deve terminar sua carreira na Europa depois de jogar por apenas um clube. Se for embora, será para a China ou para um clube norte-americano, onde poderá desfrutar de um ambiente diferente, com pouca pressão e competitividade”, concluiu Rivaldo.