Insatisfação de Messi agita mercado: se deixar o Barcelona, onde ele poderá jogar?

Argentino tem cláusula que o permite deixar o clube catalão de graça: para onde ele poderia se transferir?

E o vive seu drama particular. Depois do diretor de futebol Eric Abidal fazer comentários criticando o empenho de certos jogadores da equipe, ninguém menos que Lionel Messi veio a público para cobrar o dirigente publicamente, deixando um questionamento no ar: estaria o argentino insatisfeito no Barça? Se sim, qual poderia ser o destino de Messi?

Claro que não é nada simples: nesta última quarta-feira (05), um dia depois do caso estourar, o presidente Josep Maria Bartomeu se reuniu tanto com Messi, quanto com Abidal, para tentar apaziguar os ânimos. Neste meio tempo, garantiu a permanência do francês como diretor de futebol...o que pode ser crucial para determinar o futuro do argentino.

De acordo com o jornal La Gazzeta dello Sport, depois do conflito público entre o jogador e o diretor, nem mesmo a saída de Messi ao final da temporada está descartada. E o pior, ao menos para o Barcelona: tal saída aconteceria de graça, já que o argentino tem em seu contrato uma cláusula que, se acionada, permite ao atleta que deixe o clube sem custos.

Ainda de acordo com a publicação, com os insucessos do Barcelona na Liga dos Campeões e, agora, com divergências de Messi e a alta cúpula da diretoria culé, pessoas de dentro do clube catalão já começam a temer que, mesmo que o argentino não acione a tal cláusula, ele deixe os Blaugranas no fim de seu contrato, em dezembro de 2021.

Assim, obviamente, o mercado já começou a aquecer, com vários times sonhando em contar com o futebol de Lionel Messi.

Que times poderiam ter "bala na agulha" para contratar um jogador do calibre de Lionel Messi? O jornal italiano listou algumas possibilidades: o Manchester City de Pep Guardiola, seu "mentor"; o , buscando se reerguer; finalmente se reunir com Neymar, só que no PSG; a ambiciosa , investindo muito para tentar voltar aos tempos áureos...

E é claro, a possibilidade que talvez mais animaria os fãs de futebol: a , para se juntar a seu grande rival e fazer uma dupla dos sonhos com Cristiano Ronaldo. Além disso, é claro que outros times ricos como o , o e alguns dos novos milionários do esporte também tentariam sua contratação.

Ou seja: para a surpresa de ninguém, caso Lionel Messi fique livre no mercado, teria muitos interessados.

Enquanto isso não acontece, o argentino continua sendo o principal nome do Barcelona, onde está desde 2000. O clube catalão retorna aos gramados nesta quinta-feira (06), às 17h (de Brasília), diante do Athletic Bilbao, pelas quartas de final da Copa do Rey.