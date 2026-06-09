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Eurocopa Feminina

Eurocopa Feminina Visão geral

Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025

Quem são as maiores artilheiras de todos os tempos das Lionesses?

As Lionesses da Inglaterra sempre tiveram grandes artilheiras. Mesmo antes de a equipe se tornar a grande favorita que é hoje — conquistando dois Campeonatos Europeus consecutivos sob o comando de Sarina Wiegman e chegando à sua primeira final da Copa do Mundo Feminina —, elas já contavam com um talento ofensivo incrível, tendo como principal exemplo a ícone do Arsenal, Kelly Smith, amplamente considerada a maior jogadora de todos os tempos das Lionesses.

Inglaterra FFutebol feminino
Ousmane Dembele Leah Williamson Aitana Bonmati split

Lionesses e Williamson entre os indicados para os prêmios Laureus 2026

A capitã das Lionesses, Leah Williamson, é uma das quatro jogadoras de futebol indicadas para receber prêmios no prestigioso Laureus World Sports Awards 2026, com sua seleção inglesa também selecionada após vencer o Campeonato Europeu de 2025. Lamine Yamal foi o único jogador de futebol a ganhar um prêmio na cerimônia do ano passado, com o Real Madrid também levando um prêmio por equipes, mas as chances de mais reconhecimento são maiores este ano, com um número significativamente maior de indicados do mundo do futebol.

Inglaterra FL. Williamson
Winners and losers of 2025 GFX

Os vencedores e perdedores do futebol em 2025

A véspera de Ano Novo está se aproximando, o que significa que 2025 está prestes a ficar para trás — mas como o ano será lembrado no mundo do futebol? Para alguns jogadores, treinadores e clubes, foi certamente um período inesquecível. O Paris Saint-Germain, por exemplo, finalmente ergueu o troféu que tanto cobiçava, a Champions League, validando uma mudança estratégica sensata por parte de seus proprietários, que abandonaram a política de contratar superestrelas para investir pesado no desenvolvimento de jovens talentos.

Especiais e OpiniãoVencedores & perdedores
Iman Beney NXGN Man City GFX 16:9

Iman Beney: joia do City comparada a Lauren James

Não faltaram estrelas em campo quando o Manchester City enfrentou o Arsenal em um jogo eletrizante pela Women’s Super League no início de outubro. Bastava olhar para as escalações para ver nomes de peso como Chloe Kelly, Khadija Shaw, Alessia Russo, Vivianne Miedema e Mariona Caldentey — todas candidatas naturais a decidir a partida. Mas, no fim, quem brilhou foi uma jovem promessa: a talentosa Iman Beney

Especiais e OpiniãoI. Beney
Aitana Bonmati Ballon d'Or gfx 16:9

Trono de Marta ameaçado pela Bola de Ouro Aitana Bonmatí?

É incrível pensar que, há apenas quatro anos, Aitana Bonmatí foi protagonista de uma das maiores injustiças da história da Bola de Ouro. Após brilhar na primeira conquista da Champions League feminina pelo Barcelona, a meio-campista parecia ser nome certo entre as indicadas ao prêmio, mas sequer entrou na lista das 20 finalistas. Ela levou para o lado pessoal? Considerando seu foco no coletivo acima do individual, talvez não. Mas, de lá para cá, tornou-se impossível ignorá-la: nesta segunda-feira (22), Bonmatí ergueu sua terceira Bola de Ouro seguida.

OpinionA. Bonmati
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Eurocopa Feminina, jogos & resultados

quarta-feira, 16 de julho
Suécia F badge
Suécia F
SWE
2
Inglaterra F badge
Inglaterra F
ENG
2
FJ
pens 2 - 3
quinta-feira, 17 de julho
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Espanha
ESP
2
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Suíça F
SUI
0
FJ
sexta-feira, 18 de julho
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FRA
1
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Alemanha
GER
1
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pens 5 - 6
segunda-feira, 21 de julho
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Inglaterra F
ENG
2
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Itália F
ITA
1
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terça-feira, 22 de julho
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Alemanha
GER
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Espanha
ESP
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FJ
sábado, 26 de julho
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Inglaterra F
ENG
1
Espanha badge
Espanha
ESP
1
FJ
pens 3 - 1
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Birmingham crestBirmingham00000000
2Blackburn crestBlackburn00000000
3Bolton crestBolton00000000
4Bristol City crestBristol City00000000
5Burnley crestBurnley00000000
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