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sábado, 26 de julho
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Birmingham
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Blackburn
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Bolton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Bristol City
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Burnley
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0