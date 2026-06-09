Trono de Marta ameaçado pela Bola de Ouro Aitana Bonmatí?

É incrível pensar que, há apenas quatro anos, Aitana Bonmatí foi protagonista de uma das maiores injustiças da história da Bola de Ouro. Após brilhar na primeira conquista da Champions League feminina pelo Barcelona, a meio-campista parecia ser nome certo entre as indicadas ao prêmio, mas sequer entrou na lista das 20 finalistas. Ela levou para o lado pessoal? Considerando seu foco no coletivo acima do individual, talvez não. Mas, de lá para cá, tornou-se impossível ignorá-la: nesta segunda-feira (22), Bonmatí ergueu sua terceira Bola de Ouro seguida.