As maiores artilheiras de todos os tempos da seleção feminina da Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras das Lionesses

Mas o lugar de Smith no topo da tabela de artilheiros de todos os tempos da seleção feminina da Inglaterra foi conquistado por Ellen White em novembro de 2021, e agora a ex-estrela do Manchester City, que se aposentou após a conquista da Euro 2022, é a jogadora a ser batida. Ela está cerca de 13 gols à frente de qualquer jogadora atual da seleção inglesa, mas há várias candidatas subindo na classificação para desafiar seu recorde.

Beth Mead é a mais próxima e agora Georgia Stanway está entrando na disputa, subindo para o nono lugar na lista de todos os tempos graças a três gols nos dois primeiros jogos da Inglaterra em 2026. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente como centroavante titular das Lionesses. Ela está a apenas um gol do top 10.

Então, quem são as jogadoras que detêm os recordes que Mead, Stanway e Russo estão perseguindo? A que distância estão elas de subir ainda mais no ranking? E quais jogadoras marcaram mais gols pela Inglaterra ao longo dos anos? A GOAL apresenta as maiores artilheiras de todos os tempos das Lionesses...