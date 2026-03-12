Goal.com
Beth Mead Georgia Stanway England Women 2025Getty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

As maiores artilheiras de todos os tempos da seleção feminina da Inglaterra: Ellen White, Beth Mead, Georgia Stanway e as melhores finalizadoras das Lionesses

As Lionesses da Inglaterra sempre tiveram grandes artilheiras. Mesmo antes de a equipe se tornar a grande candidata que é hoje, vencendo dois Campeonatos Europeus consecutivos sob o comando de Sarina Wiegman e chegando à sua primeira final da Copa do Mundo Feminina, elas já podiam se orgulhar de terem um talento ofensivo incrível, com a ícone do Arsenal Kelly Smith, amplamente considerada a maior jogadora de todos os tempos das Lionesses, como um excelente exemplo.

Mas o lugar de Smith no topo da tabela de artilheiros de todos os tempos da seleção feminina da Inglaterra foi conquistado por Ellen White em novembro de 2021, e agora a ex-estrela do Manchester City, que se aposentou após a conquista da Euro 2022, é a jogadora a ser batida. Ela está cerca de 13 gols à frente de qualquer jogadora atual da seleção inglesa, mas há várias candidatas subindo na classificação para desafiar seu recorde.

Beth Mead é a mais próxima e agora Georgia Stanway está entrando na disputa, subindo para o nono lugar na lista de todos os tempos graças a três gols nos dois primeiros jogos da Inglaterra em 2026. Alessia Russo também parece uma ameaça real, especialmente como centroavante titular das Lionesses. Ela está a apenas um gol do top 10.

Então, quem são as jogadoras que detêm os recordes que Mead, Stanway e Russo estão perseguindo? A que distância estão elas de subir ainda mais no ranking? E quais jogadoras marcaram mais gols pela Inglaterra ao longo dos anos? A GOAL apresenta as maiores artilheiras de todos os tempos das Lionesses...

  • Marieanne Spacey England Women coach 2014Getty Images

    10. Marieanne Spacey (30 gols)

    Antes de ter sucesso como treinadora na equipe das Lionesses e, posteriormente, no Southampton, Marieanne Spacey foi uma das maiores artilheiras da história da seleção nacional. Estreando-se em 1984, Spacey marcou 30 gols em 94 partidas, apesar de jogar como centroavante e não ser o ponto focal do ataque. Ela é amplamente considerada uma das melhores jogadoras de todos os tempos das Lionesses e ainda está entre as 10 maiores artilheiras, com um gol contra a Escócia no Estádio de Wembley, em 1990, sendo um dos seus mais famosos.

  • England v Iceland - 2027 FIFA Women's World Cup QualifierGetty Images Sport

    9. Georgia Stanway (32 gols)

    O recorde de gols de Georgia Stanway pela Inglaterra é impressionante, especialmente considerando que ela é meio-campista e não atacante. Em 89 partidas, ela marcou 32 gols, além de 20 assistências, o que torna sua contribuição para os gols incrivelmente impressionante. Ao marcar três gols nas duas primeiras partidas das Lionesses em 2026, Stanway subiu para o nono lugar entre as maiores artilheiras da história da equipe e, com apenas 27 anos, ela ainda pode subir muito mais.

  • Karen Carney England Women 2019Getty Images

    =7. Karen Carney (33 gols)

    Outra jogadora que não é atacante nesta lista, Karen Carney passou 14 anos espalhando sua magia individual no futebol internacional e marcou 33 gols nesse período, o sétimo maior número na história das Lionesses. Dois desses gols foram marcados na incrível campanha da Inglaterra na Euro 2009, incluindo um na derrota para a Alemanha na final, e outros dois na campanha da sua seleção até a primeira semifinal da Copa do Mundo Feminina, em 2015.

  • Eni Aluko England Women 2006Getty Images

    =7. Eniola Aluko (33 gols)

    A primeira atacante propriamente dita desta lista, Eniola Aluko também marcou 33 gols em sua carreira de 13 anos pela Inglaterra, embora em 39 jogos a menos que Carney. Três desses gols foram marcados na Euro 2009, onde Aluko fez dois gols na vitória nas quartas de final sobre a Finlândia, incluindo o gol da vitória. Esses gols vieram após um gol crucial em outra vitória dramática por 3 a 2 no início do torneio, contra a Rússia na fase de grupos.

  • Beth Mead England Women 2025Getty Images

    6. Beth Mead (39 gols)

    Ninguém nesta lista tem uma média de gols por jogo melhor do que Beth Mead, que tem uma média de um gol a cada dois jogos pela Inglaterra neste momento de sua carreira. Os 39 gols da ala foram marcados em 78 jogos, sendo seis deles na conquista da Euro 2022 pelas Lionesses, garantindo a Chuteira de Ouro do torneio. A jogadora de 30 anos também pode terminar sua carreira muito acima do sexto lugar, dada a pequena diferença entre ela e as jogadoras acima dela nesta lista.

  • Fara Williams England Women 2015Getty Images

    5. Fara Williams (40 gols)

    A jogadora com mais partidas pela seleção inglesa de todos os tempos, Fara Williams também marcou muitos gols em sua carreira internacional de 18 anos. Embora o mais memorável deles tenha sido certamente o último, quando seu pênalti garantiu a primeira vitória sobre a Alemanha e o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015, esse foi apenas um dos oito gols marcados por ela em torneios importantes. O primeiro deles aconteceu cerca de 10 anos antes, contra a Dinamarca, no Ewood Park, do Blackburn Rovers, quando a Inglaterra sediou a Euro 2005.

  • Karen Walker England Women 2001Getty Images

    4. Karen Walker (41 gols)

    Nesta lista, apenas Mead tem uma média de gols por jogo melhor do que Karen Walker, que começou sua carreira na seleção inglesa em 1988 e marcou 41 gols em 86 partidas antes de se aposentar da seleção em 2003. Talvez o mais notável deles tenha sido na Copa do Mundo Feminina de 1995, quando Walker deu à Inglaterra uma vantagem de 2 a 1 sobre a Nigéria em uma partida da fase de grupos que elas venceria para garantir a classificação para as quartas de final em sua estreia no torneio.

  • Kerry Davis England Women 1989Getty Images

    3. Kerry Davis (43 gols)

    Com a mesma média impressionante de 0,48 gols por jogo que Walker, Kerry Davis ocupa o segundo lugar nesta lista, após marcar 43 gols em 90 partidas pela Inglaterra. Primeira mulher negra a representar as Lionesses, Davis estreou em 1982 e jogava na defesa, no meio-campo e no ataque, mas continuou a marcar gols a um ritmo impressionante, tanto que foi a maior artilheira de todos os tempos da equipe até Kelly Smith ultrapassá-la em 2012, cerca de 14 anos após o último jogo de Davis pelas Lionesses.

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    2. Kelly Smith (46 gols)

    Amplamente considerada a melhor jogadora de todos os tempos das Lionesses, Smith deteve o recorde de maior artilheira da Inglaterra por nove anos, depois de superar a marca de Davis ao marcar contra a Finlândia em fevereiro de 2012. A atacante marcaria mais dois gols pelo seu país — outro naquele mesmo jogo e outro contra a Escócia um ano depois — antes de se aposentar com 46 gols no currículo.

    Os gols mais famosos de Smith aconteceram na Copa do Mundo Feminina de 2007, devido à comemoração que se seguiu. Depois de marcar na estreia das Lionesses contra o Japão, Smith tirou a chuteira e a beijou, produzindo uma imagem que se tornaria icônica.

  • Ellen White England 2019Getty Images

    1. Ellen White (52 gols)

    Ellen White tornou-se a maior artilheira de todos os tempos das Lionesses em setembro de 2021, quando marcou três gols contra a Letônia. Seu primeiro gol da noite empatou a marca de Smith, e os dois seguintes a colocaram no topo da tabela. White consolidou sua posição com mais quatro gols antes de se aposentar após a vitória da Inglaterra na Euro 2022, tendo marcado 52 gols em 113 jogos. A atacante marcou duas vezes naquele verão e somou 10 gols em grandes torneios, incluindo seis na Copa do Mundo Feminina de 2019, conquistando a Bola de Bronze.

