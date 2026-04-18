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Lucy Bronze England Euro 2025 trophyGetty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

Jogadoras com mais partidas pela seleção feminina da Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams e as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses

Inglaterra F
Futebol feminino
World Cup
Eurocopa Feminina
L. Bronze

A seleção feminina da Inglaterra tem obtido grande sucesso nos últimos anos, conquistando o Campeonato Europeu em 2022 e 2025 e chegando à final da Copa do Mundo Feminina de 2023; as jogadoras que participaram desses conquistas na equipe de Sarina Wiegman estão agora começando a entrar para os livros de recordes, tanto em termos de partidas disputadas quanto de troféus conquistados.

Em março de 2026, Lucy Bronze disputou sua 145ª partida pela seleção inglesa, ultrapassando Karen Carney e entrando para o top 3 da história das Lionesses em número de partidas disputadas. “Eu nunca teria imaginado chegar a 100 partidas, muito menos superar alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que cresci admirando e um dos meus modelos”, disse ela, descrevendo seu lugar nessa lista, entre ícones das Lionesses, como “impressionante”. Será que Bronze poderia subir ainda mais na lista? Ela certamente não parece estar perdendo o ritmo, mas até onde ela precisa chegar?

E quanto às outras estrelas desta seleção das Lionesses? Bronze é a única jogadora em atividade que figura entre as 10 primeiras em número de partidas disputadas no momento, mas há muitos nomes no elenco de Wiegman hoje que estão subindo na classificação. Alex Greenwood, com 107 partidas, está à beira do top 10, enquanto Keira Walsh e Georgia Stanway parecem certas de entrar nele no devido tempo. Walsh tem 99 partidas aos 28 anos, enquanto Stanway tem 89 aos 27 anos. Os números de Lauren Hemp também são notáveis, com 74 partidas pela seleção aos apenas 25 anos.

Então, quais recordes elas estão perseguindo e a que distância estão das líderes? Quais jogadoras têm o maior número de partidas pela seleção feminina da Inglaterra? O GOAL apresenta as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses...

  • Kelly Smith England Women 2007Getty Images

    10Kelly Smith (117 partidas pela seleção)

    Amplamente considerada a melhor jogadora de todos os tempos da Inglaterra, Kelly Smith estreou-se pela seleção feminina em 1995 e teve uma carreira internacional de 19 anos. A carismática atacante marcou 46 gols antes de se aposentar da seleção nacional em 2014, um total que a tornou a maior artilheira de todos os tempos da seleção feminina da Inglaterra até ser superada por Ellen White em 2021. Ela ainda ocupa o segundo lugar nessa lista e está em 10º lugar em número de partidas disputadas, com 117.

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  • Steph Houghton England Women 2018Getty Images

    9Steph Houghton (121 partidas pela seleção)

    Capitã da Inglaterra por oito anos, Steph Houghton foi uma figura fundamental na seleção das Lionesses, que começou a ganhar terreno frente às grandes potências durante a década de 2010. Integrante da equipe que conquistou um histórico terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015, ela ajudou a levar seu país às semifinais da Euro 2017 e da Copa do Mundo de 2019, disputando sua 121ª e última partida pela seleção em 2021.

  • Gillian Coultard England Women 1997Getty Images

    8Gillian Coultard (125 partidas pela seleção)

    Primeira mulher a atingir 100 partidas pela seleção inglesa e uma das apenas cinco pessoas — homens ou mulheres — a alcançar esse marco em determinado momento, Gillian Coultard é uma ex-capitã das Lionesses que foi uma figura incontornável da equipe antes da virada do século. A meio-campista estreou-se em 1981, aos 18 anos, e acumulou a impressionante marca de 125 partidas pela seleção nos 19 anos seguintes, antes de anunciar sua aposentadoria internacional no final de 2000.

  • Rachel Yankey England Women 2013Getty Images

    7Rachel Yankey (129 partidas pela seleção)

    Outra verdadeira lenda das Lionesses, cuja carreira internacional abrangeu várias épocas, Rachel Yankey estreou-se pela seleção em 1997 e comemorou a ocasião com um gol, na vitória por 4 a 0 sobre a Escócia. Ela foi apenas a segunda inglesa, depois de Coultard, a atingir 100 partidas pela seleção nacional e se aposentaria com 129 jogos disputados, superando o então recorde histórico da Inglaterra de Peter Shilton, de 125 partidas, no final de sua carreira como jogadora.

  • Casey Stoney England Women 2011Getty Images

    6Casey Stoney (130 partidas pela seleção)

    Após estrear em 2000, Casey Stoney testemunhou uma mudança radical no rumo de sua carreira de 18 anos pela seleção inglesa, vendo os objetivos das Lionesses evoluírem de simplesmente se classificar para grandes torneios para tentar vencê-los. A zagueira foi peça fundamental da seleção inglesa que chegou à final inédita da Euro 2009, e depois desempenhou um papel importante nas campanhas que levaram a equipe às semifinais da Copa do Mundo de 2015 e da Euro 2017. Stoney disputou 130 partidas pela seleção antes de anunciar sua aposentadoria internacional em 2018.

  • Alex Scott England Women 2016Getty Images

    5Alex Scott (140 partidas pela seleção)

    Embora sua carreira internacional de 13 anos tenha sido mais curta do que a de muitas outras jogadoras desta lista, Alex Scott acumulou a impressionante marca de 140 partidas pela seleção durante esse período, ficando em quinto lugar entre as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses. Scott foi uma peça fundamental na lateral direita durante as campanhas bem-sucedidas na Euro 2009, na Copa do Mundo de 2015 e na Euro 2017, com Lucy Bronze, que acabaria por ocupar seu lugar, observando que a ícone do Arsenal a incentivou enormemente a melhorar antes de se afastar do futebol internacional.

  • Karen Carney England Women 2013Getty

    4Karen Carney (144 partidas pela seleção)

    Uma das jogadoras mais talentosas que as Lionesses já revelaram, Karen Carney é outro nome que figura entre as primeiras posições tanto na lista de jogadoras com mais partidas disputadas quanto na de maiores artilheiras da seleção nacional. Após estrear em 2005, Carney representou a Inglaterra 144 vezes e marcou 33 gols, o que a mantém, até o momento, em sétimo lugar na lista de artilheiras. Seu último torneio foi a Copa do Mundo de 2019, na qual as Lionesses chegaram muito perto de chegar à final.

  • FBL-WOMEN-EURO-2025-FINAL-ENG-ESPAFP

    3Lucy Bronze (147 partidas pela seleção)

    Lucy Bronze é a única jogadora da seleção inglesa em atividade nesta lista e acaba de subir para o terceiro lugar, ultrapassando o total de Carney com sua participação na vitória das Lionesses por 2 a 0 sobre a Islândia, partida em que marcou um gol e deu uma assistência. Bronze estreou-se em 2013 e tem sido quase sempre titular na lateral-direita desde a aposentadoria de Scott em 2017, desempenhando um papel vital nas conquistas tanto na Euro 2022 quanto na 2025, bem como na histórica campanha até a final da Copa do Mundo de 2023. Seu total de 22 gols também é incrivelmente impressionante, considerando sua posição defensiva.

  • Jill Scott England 2022Getty

    2Jill Scott (161 partidas pela seleção)

    Jill Scott encerraria sua carreira internacional de 16 anos de forma digna em 2022, após ajudar as Lionesses a conquistarem seu primeiro grande título. A experiência da meio-campista foi fundamental para a conquista do Campeonato Europeu, cerca de 13 anos depois de ter levado a Inglaterra à final da Euro 2009 como uma jovem promessa, com seu gol na prorrogação que derrotou a Holanda. Ela é uma das duas únicas jogadoras da Inglaterra a atingir 150 partidas pela seleção.

  • Fara Williams England Women 2013Getty Images

    1Fara Williams (172 partidas pela seleção)

    Há muito tempo que parecia que o incrível recorde de Fara Williams, com 172 partidas pela seleção inglesa, nunca seria superado. A meio-campista estreou-se em 2001 e jogaria até 2019, tendo como momento de destaque na carreira com as Lionesses o pênalti que marcou para garantir a histórica primeira vitória de sempre sobre a Alemanha e um monumental terceiro lugar na Copa do Mundo de 2015. Esse foi o 40º e último gol de Williams pela seleção, um número que a coloca também em quinto lugar na tabela de artilheiros de todos os tempos.

    Será que Bronze conseguirá superar o recorde de partidas disputadas por ela? Seria uma grande façanha para a zagueira, que tem 34 anos. 