Jogadoras com mais partidas pela seleção feminina da Inglaterra: Lucy Bronze, Jill Scott, Fara Williams e as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses

Em março de 2026, Lucy Bronze disputou sua 145ª partida pela seleção inglesa, ultrapassando Karen Carney e entrando para o top 3 da história das Lionesses em número de partidas disputadas. “Eu nunca teria imaginado chegar a 100 partidas, muito menos superar alguém como Karen Carney, que para mim era uma lenda, alguém que cresci admirando e um dos meus modelos”, disse ela, descrevendo seu lugar nessa lista, entre ícones das Lionesses, como “impressionante”. Será que Bronze poderia subir ainda mais na lista? Ela certamente não parece estar perdendo o ritmo, mas até onde ela precisa chegar?

E quanto às outras estrelas desta seleção das Lionesses? Bronze é a única jogadora em atividade que figura entre as 10 primeiras em número de partidas disputadas no momento, mas há muitos nomes no elenco de Wiegman hoje que estão subindo na classificação. Alex Greenwood, com 107 partidas, está à beira do top 10, enquanto Keira Walsh e Georgia Stanway parecem certas de entrar nele no devido tempo. Walsh tem 99 partidas aos 28 anos, enquanto Stanway tem 89 aos 27 anos. Os números de Lauren Hemp também são notáveis, com 74 partidas pela seleção aos apenas 25 anos.

Então, quais recordes elas estão perseguindo e a que distância estão das líderes? Quais jogadoras têm o maior número de partidas pela seleção feminina da Inglaterra? O GOAL apresenta as jogadoras com mais partidas pelas Lionesses...