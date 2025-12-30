Os vencedores e perdedores de 2025: Do brilho de Harry Kane e Flamengo às crises de Vinícius Júnior e Neymar

Há poucas figuras mais irritantes no futebol do que aquelas que reclamam incessantemente das datas Fifa. Em setembro, Kaveh Solhekol, da Sky Sports, deu voz a esse grupo relativamente pequeno, mas extremamente barulhento, de indivíduos de mente fechada e egoístas ao perguntar: “Por que o nosso prazer com o futebol está sendo interrompido por algo que é entediante?”

Depois de superar a incredulidade inicial e a raiva provocadas por uma afirmação tão arrogantemente absurda, o sentimento que resta é apenas pena de alguém que considera o futebol de seleções “entediante”. Porque não se engane: nada do que aconteceu no futebol neste ano se comparou ao drama da data Fifa de novembro. Foi emoção pura do começo ao fim.

A Irlanda garantiu vaga na repescagem europeia ao primeiro vencer Portugal em Dublin e depois chocar a Hungria em Budapeste com um gol nos segundos finais do herói Troy Parrott. “Eu disse contra Portugal que era disso que os sonhos são feitos, mas não acho que terei uma noite melhor em toda a minha vida”, disse o atacante à RTÉ. “É um conto de fadas. Você nem consegue sonhar com algo assim. Sinceramente, não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. São lágrimas de alegria. É a primeira vez que choro em anos.”

Andy Robertson também estava tomado pela emoção ao lembrar do seu querido amigo Jota, já falecido, depois de realizar o sonho que ambos compartilhavam: levar a Escócia a uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998. “Ele ficou fora do Catar por causa de uma lesão, e eu fiquei fora porque a Escócia não estava lá”, disse o lateral à BBC. “Então sei que ele estará em algum lugar sorrindo para mim esta noite.”

A classificação do Haiti, por sua vez, trouxe alegria a um povo que sofre há muito tempo. Sébastien Migné conseguiu levar os Grenadiers à sua segunda participação em uma Copa do Mundo — a primeira desde 1974 — apesar de não poder sequer pisar no país caribenho, devido ao conflito contínuo que forçou 1,3 milhão de pessoas a deixarem suas casas. “É fantástico para o Haiti que a equipe esteja de volta ao maior palco do futebol”, disse o francês a um repórter em Curaçao, onde o Haiti foi obrigado a mandar seus jogos, após a vitória decisiva por 2 a 0 sobre a Nicarágua.

A classificação de Curaçao foi ainda mais notável, já que a equipe resistiu heroicamente para arrancar um empate sem gols com a Jamaica, tornando a Onda Azul a menor nação da história a chegar às finais. “É uma impossibilidade tornada possível”, disse o ponta Kenji Gorré ao The Guardian. “É literalmente impossível para uma ilha tão pequena, com apenas 150 mil habitantes, e ainda assim chegar ao maior evento do futebol. É inacreditável.”

E esse é o ponto central: para quase todos que jogam ou acompanham futebol, a Copa do Mundo é o objetivo final, porque representar o próprio país é a maior honra imaginável. É por isso que Messi ainda lidera a Argentina e por que Cristiano Ronaldo diz que só joga por Portugal enquanto puder fazê-lo.

Assim, enquanto o futebol de seleções pode ser entediante para alguns torcedores na Inglaterra, para milhões e milhões de pessoas no resto do mundo não há nada maior — ou melhor. Como disse Parrott depois de levar um país inteiro ao delírio: “É por isso que eu jogo futebol.” E é exatamente por isso que todos nós ainda assistimos.