Lionesses e Leah Williamson entre os indicados para o Laureus World Sports Awards 2026, com Ousmane Dembele, Aitana Bonmati e Desire Doue também na lista dos finalistas

No ano passado, o prêmio de Atleta do Ano, conquistado pelo recordista sueco de salto com vara Mondo Duplantis, não incluiu nenhum indicado do futebol, com o astro do tênis Carlos Alcaraz, o nadador Leon Marchand, o ciclista Tadej Pogacar e o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen ficando atrás do vencedor.

Este ano, porém, os jogadores de futebol estão na disputa pelos prêmios de Atleta Masculino e Feminino do Ano, com Aitana Bonmati buscando conquistar o último prêmio pela segunda vez. A meio-campista do Barcelona e da Espanha, que ganhou os últimos três Ballons d'Or Feminin, foi indicada em 2025 após vencer em 2024, mas perdeu para a ginasta americana Simone Biles.

Para o prêmio masculino, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembele, está na disputa ao lado de Duplantis, Alcaraz, Pogacar, outra estrela do tênis, Jannik Sinner, e o motociclista Marc Marquez. Bonmati, por sua vez, enfrentará a dupla americana de atletismo Melissa Jefferson-Wooden e Sydney McLaughlin-Levrone, a corredora queniana Faith Kipyegon, a estrela do tênis Aryna Sabalenka e a nadadora americana Katie Ledecky.