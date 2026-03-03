Getty Images/GOAL
Lionesses e Leah Williamson entre os indicados para o Laureus World Sports Awards 2026, com Ousmane Dembele, Aitana Bonmati e Desire Doue também na lista dos finalistas
Ousmane Dembélé e Aitana Bonmati concorrem aos principais prêmios
No ano passado, o prêmio de Atleta do Ano, conquistado pelo recordista sueco de salto com vara Mondo Duplantis, não incluiu nenhum indicado do futebol, com o astro do tênis Carlos Alcaraz, o nadador Leon Marchand, o ciclista Tadej Pogacar e o piloto de Fórmula 1 Max Verstappen ficando atrás do vencedor.
Este ano, porém, os jogadores de futebol estão na disputa pelos prêmios de Atleta Masculino e Feminino do Ano, com Aitana Bonmati buscando conquistar o último prêmio pela segunda vez. A meio-campista do Barcelona e da Espanha, que ganhou os últimos três Ballons d'Or Feminin, foi indicada em 2025 após vencer em 2024, mas perdeu para a ginasta americana Simone Biles.
Para o prêmio masculino, o vencedor da Bola de Ouro, Ousmane Dembele, está na disputa ao lado de Duplantis, Alcaraz, Pogacar, outra estrela do tênis, Jannik Sinner, e o motociclista Marc Marquez. Bonmati, por sua vez, enfrentará a dupla americana de atletismo Melissa Jefferson-Wooden e Sydney McLaughlin-Levrone, a corredora queniana Faith Kipyegon, a estrela do tênis Aryna Sabalenka e a nadadora americana Katie Ledecky.
As Lionesses enfrentam o PSG na disputa pelo prêmio coletivo
O futebol tem tido muito sucesso no prêmio Laureus World Team of the Year (Equipe do Ano Laureus) e as chances de isso acontecer novamente são altas, já que duas equipes de futebol estão indicadas em 2026. Todas as últimas cinco edições deste prêmio, e seis das últimas sete, foram para equipes de futebol, incluindo as seleções masculinas da França, Itália e Argentina, a seleção espanhola de Bonmati, além do Bayern de Munique e, no ano passado, o Real Madrid.
Desta vez, tanto o PSG, vencedor da Liga dos Campeões da última temporada, quanto as Lionesses da Inglaterra, que defenderam seu título europeu na Suíça, estão indicados, ao lado da equipe europeia da Ryder Cup, da equipe feminina de críquete da Índia, do Oklahoma City Thunder e da equipe de Fórmula 1 da McLaren.
Há mais uma indicação para o PSG, já que Desire Doue concorre ao prêmio de Revelação Mundial do Ano, que Yamal ganhou no ano passado. Junto com ele na lista de indicados estão o tenista brasileiro João Fonseca, o jogador de basquete canadense Shai Gilgeous-Alexander, o astro do dardo Luke Littler, o campeão de Fórmula 1 Lando Norris e o nadador Yu Zidi.
De lesão no ligamento cruzado anterior a capitão vencedor da Eurocopa: o retorno de Williamson ganha reconhecimento
A indicação de Williamson vem na categoria Retorno Mundial do Ano, que apresenta uma infinidade de histórias inspiradoras. Depois de romper o ligamento cruzado anterior apenas três meses antes da Copa do Mundo Feminina de 2023, o que a forçou a perder a honra de liderar seu país no maior torneio do esporte, Williamson se recuperou dessa decepção no ano passado, quando levou a Inglaterra a outro título europeu.
Também estão indicados para este prêmio Amanda Anisimova, a tenista americana que chegou às finais de Wimbledon e do US Open em 2025, dois anos depois de se afastar do esporte para priorizar sua saúde mental; Egan Bernal, o ciclista colombiano que venceu sua primeira etapa do Grand Tour desde seu acidente quase fatal em 2022; Yulimar Rojas, que se recuperou de uma ausência de dois anos devido a uma lesão no tendão de Aquiles para conquistar o bronze no Campeonato Mundial de Atletismo; Rory McIlroy, o jogador de golfe que encerrou uma espera de 11 anos por outra vitória importante ao triunfar no Masters e completar o Grand Slam da carreira; e o ciclista britânico Simon Yates, que venceu o Giro d'Italia de 2025, sete anos depois de perder uma vantagem de 38 minutos em 2018.
Rebeca Andrade, a ginasta brasileira, ganhou este prêmio em 2025.
Quando será a cerimônia do Laureus World Sports Awards 2026?
Os vencedores do Laureus World Sports Awards 2026 serão revelados no dia 20 de abril, na cerimônia no Palácio Cibeles, em Madri, Espanha. Serão entregues oito prêmios no total, com o futebol tendo chances de vencer em quatro categorias, em comparação com as três chances que teve em 2025.
