República Islâmica do Irã Visão geral

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República Islâmica do Irã

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Classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026: Kane entra na disputa

A Copa do Mundo de 2026 está em andamento, assim como a disputa pela prestigiosa Chuteira de Ouro — o prêmio concedido ao artilheiro do torneio. Há um longo caminho pela frente, com 48 seleções disputando o prêmio máximo, mas qual estrela levará para casa essa ilustre honraria? Aqui estão os candidatos apontados pela GOAL para o prêmio, enquanto acompanhamos os jogadores mais artilheiros do torneio

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Classificação

LaLiga crestLaLiga

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Barcelona crestBarcelona38311695365994
D
V
D
V
V
2Real Madrid crestReal Madrid38275677354286
V
V
V
D
V
3Villarreal crestVillarreal382261072462672
V
D
D
E
V
4Atletico Madrid crestAtletico Madrid382161162441869
D
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5Real Betis crestReal Betis381515859481160
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