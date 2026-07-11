Em vídeo: Estrela dos Faraós defende o “egoísmo” de Marmoush... e cita o sofrimento do Irã

Rami Rabia, estrela da seleção egípcia, defendeu seu compatriota Omar Marmoush, após as críticas que este último recebeu devido à queda em seu desempenho durante a Copa do Mundo.

A seleção egípcia chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, antes de sofrer uma derrota apertada para a Argentina, por 2 a 3.

Rabi’a afirmou, durante sua participação no canal MBC Masr, que Marmoush é um grande jogador, explicando que grandes estrelas como Mohamed Salah e Marmoush estão sempre sob vigilância rigorosa dos adversários, pois têm a capacidade de fazer a diferença a qualquer momento.

Ele acrescentou que acusar Marmoush de egoísmo não faz sentido, enfatizando que um grande jogador deve, às vezes, agir de forma individualista em campo, pois possui as soluções e a confiança necessárias para converter as oportunidades.

Rabia revelou que conversou com Marmoush antes do confronto contra a Austrália, indicando que o craque do Manchester City discutia com ele as orientações técnicas e o que precisava executar em campo, o que reflete o peso da responsabilidade que ele sente em relação ao Egito, apesar das pressões a que está sujeito, que às vezes podem levá-lo a tomar decisões erradas.

Ele afirmou que a presença de Omar Marmoush em campo confere ao Egito um grande poder ofensivo, citando a partida contra o Irã, na qual alguns jogadores adversários admitiram ter enfrentado grandes dificuldades para conter o craque do City.

Rabia concluiu suas declarações ressaltando que qualquer grande estrela está sempre sob os holofotes e que Marmoush busca constantemente ajudar a seleção egípcia, mas a enorme pressão a que está sujeito pode, às vezes, fazer com que ele desperdice chances que parecem fáceis.