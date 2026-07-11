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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Em vídeo: Estrela dos Faraós defende o “egoísmo” de Marmoush... e cita o sofrimento do Irã

Egito x República Islâmica do Irã
Egito
República Islâmica do Irã
Copa do Mundo
O. Marmoush
R. Rabia
Egito
Irã

Rami Rabia, estrela da seleção egípcia, defendeu seu compatriota Omar Marmoush, após as críticas que este último recebeu devido à queda em seu desempenho durante a Copa do Mundo.

A seleção egípcia chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, antes de sofrer uma derrota apertada para a Argentina, por 2 a 3.

Rabi’a afirmou, durante sua participação no canal MBC Masr, que Marmoush é um grande jogador, explicando que grandes estrelas como Mohamed Salah e Marmoush estão sempre sob vigilância rigorosa dos adversários, pois têm a capacidade de fazer a diferença a qualquer momento.

Ele acrescentou que acusar Marmoush de egoísmo não faz sentido, enfatizando que um grande jogador deve, às vezes, agir de forma individualista em campo, pois possui as soluções e a confiança necessárias para converter as oportunidades.

Rabia revelou que conversou com Marmoush antes do confronto contra a Austrália, indicando que o craque do Manchester City discutia com ele as orientações técnicas e o que precisava executar em campo, o que reflete o peso da responsabilidade que ele sente em relação ao Egito, apesar das pressões a que está sujeito, que às vezes podem levá-lo a tomar decisões erradas.

Ele afirmou que a presença de Omar Marmoush em campo confere ao Egito um grande poder ofensivo, citando a partida contra o Irã, na qual alguns jogadores adversários admitiram ter enfrentado grandes dificuldades para conter o craque do City.

Rabia concluiu suas declarações ressaltando que qualquer grande estrela está sempre sob os holofotes e que Marmoush busca constantemente ajudar a seleção egípcia, mas a enorme pressão a que está sujeito pode, às vezes, fazer com que ele desperdice chances que parecem fáceis.

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