Jogador iraniano ao “Lkoora”: Somos a seleção mais azarada... e lamentamos ter perdido a vitória contra o Egito

Hadi Habibi Nejad, jogador da seleção iraniana, considera que o azar perseguiu sua equipe na Copa do Mundo de 2026, expressando sua tristeza pela perda da vitória diante do Egito na terceira rodada da fase de grupos.

A seleção iraniana foi eliminada da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, após terminar em terceiro lugar no Grupo 7, com 3 pontos conquistados em 3 empates contra a Nova Zelândia, a Bélgica e o Egito.

A seleção iraniana esteve perto de garantir a vitória e a classificação na partida contra o Egito, após apresentar um desempenho notável no segundo tempo e marcar um gol anulado por impedimento; no entanto, o empate em 1 a 1 acabou prevalecendo.

Sobre os motivos da eliminação precoce, apesar de não ter sofrido nenhuma derrota na fase de grupos pela primeira vez na história do Irã, Habibi Nejad disse: “Acho que apresentamos um nível muito bom em todas as partidas e não ficamos atrás dos nossos adversários”.

O jogador da seleção iraniana acrescentou, em entrevista à Koora a ser publicada posteriormente: “Na minha opinião, fomos muito prejudicados por não termos disputado partidas amistosas preparatórias suficientes antes do início da Copa do Mundo, o que se refletiu em nosso desempenho durante o torneio”.

Sobre o motivo de não terem vencido o Egito, ele explicou: “Não sei o motivo real, e até hoje ainda sentimos remorso sempre que nos lembramos desse jogo”.

Nejad, que estava com a delegação da seleção iraniana, continuou: “Do meu ponto de vista, fomos a seleção mais azarada da Copa do Mundo”.

Quando questionado sobre qual jogador mais chamou sua atenção na seleção egípcia durante a partida, o jogador iraniano respondeu: “Acho que todos os jogadores da seleção egípcia fizeram uma boa partida, mas se eu tivesse que escolher um, diria que o goleiro Mustafa Shubair foi o melhor deles”.

Leia também:

Especialista em arbitragem: a anulação do gol do Irã contra o Egito foi uma decisão correta