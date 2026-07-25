Palpite Santos x Chapecoense

Veja os palpites para a partida entre Santos x Chapecoense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (25), às 18h30.
Palpites para Santos x Chapecoense
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Nossa análise: Momentos das equipes
Ao vencer o jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana diante da Universidad Central pelo placar de 4-1 longe dos seus domínios, o Santos basicamente se garantiu na próxima fase da competição.
O Alvinegro Praiano agora tem foco total no Brasileirão, ainda buscando uma distância mais segura longe da zona de rebaixamento.
A Chapecoense cavou um buraco tão grande no primeiro turno que a sua diretoria inevitavelmente já se planeja nesta janela do meio do ano, trabalhando com a possibilidade quase certa de que o clube catarinense voltará à Série B em 2027.
A Chape sofreu uma das suas piores derrotas na temporada em seu compromisso mais recente, superada pelo Flamengo por 4-0 em plena Arena Condá neste meio de semana.
Prováveis escalações de Santos e Chapecoense
Santos: G. Brazão, G. Menino, L. Veríssimo, J. Paulo, G. Escobar, G. Bontempo, Oliva, Miguelito, Rollheiser, Barreal e Thaciano;
Chapecoense: M. Aurélio, Everton, R. Thyere, Doma, Pacheco, Antunes, Camilo, Baleiro, C.Augusto, Marcinho e Bolasie.
Baixa competitividade dentro e fora de casa
Qualquer esperança que a Chapecoense tinha sobre usar esse período da temporada para realizar algum tipo de reviravolta rapidamente se desfez nos últimos compromissos, tendo sido superada com extrema facilidade pelo Bahia e pelo Flamengo.
Embora o Santos não tenha o mesmo nível de consistência dessas duas equipes que recentemente bateram a Chape, a vitória por 4-1 contra a Universidad Central provou que o Alvinegro Praiano é mais do que capaz de se impor contra adversários tecnicamente inferiores.
- Palpite 1 Santos x Chapecoense: Vitória do Santos, com odds de 1.45 na Novibet
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
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Cenário propício para placar movimentado
O ataque do Santos é perfeitamente capaz de um jogo dominante diante da Chape para garantir a vitória e rotineiramente precisa de algo nesse nível para superar suas vulnerabilidades lá atrás. Nem mesmo diante da frágil equipe da Universidad Central, o Alvinegro Praiano conseguiu terminar o jogo sem ser vazado neste meio de semana.
Após sofrer os quatro gols do Flamengo em sua derrota mais recente, a Chapecoense se tornou a única equipe do Campeonato Brasileiro que leva uma média igual ou superior a dois gols por partida. Juntos, Santos e Chape já sofreram 70 gols em menos de 40 jogos.
- Palpite 2 Santos x Chapecoense: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.71 na Novibet
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Zero a zero não costuma durar muito
Certas equipes em uma situação precária na tabela podem até ter as forças para segurar o ímpeto ofensivo dos oponentes por um período inicial, apenas eventualmente cedendo à pressão. No caso da Chapecoense, esse processo tem sido frequentemente acelerado.
A equipe catarinense foi vazada antes dos 30 minutos iniciais em ambas as suas derrotas depois da parada para a Copa do Mundo. Bahia e Flamengo não precisaram trabalhar tanto para marcar aquele primeiro gol que normalmente é o mais difícil em partidas como essa.
- Palpite 3 Santos x Chapecoense: Gol até minuto 30:00, com odds de 1.64 na Novibet
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