“O mundo inteiro está dançando!” – O Irã comemora a eliminação da seleção masculina dos EUA da Copa do Mundo

A animosidade entre as duas nações chegou ao auge quando Mullin revelou sua satisfação com o fracasso do Irã em avançar na competição. O representante dos EUA havia declarado: “Estou simplesmente feliz que eles [o Irã] tenham sido eliminados e não vão voltar. Fiquei muito feliz quando conseguimos revogar os vistos deles e dissemos que poderiam deixar o território dos EUA; talvez eu até tenha cantado uma ou duas músicas ou, quem sabe, dançado de alegria. Estou muito feliz que eles estejam voltando, porque não houve nenhuma outra equipe com a qual tenhamos lidado mais do que com eles.”

A resposta do Irã foi rápida e intransigente, afirmando: “Os iranianos estão acostumados aos maus-tratos e às mentiras das autoridades americanas, por isso ninguém no Irã se surpreende com essas declarações hostis.

“Essas declarações demonstram mais uma vez que as autoridades americanas não têm compromisso com o direito internacional nem com os princípios esperados de um país anfitrião capaz de organizar um evento esportivo global. O fato de ele comemorar abertamente a eliminação do Irã diz muito mais sobre ele do que sobre a nossa seleção.”

A federação também destacou o “tratamento desumano e pouco profissional” que a equipe enfrentou, incluindo a obrigação de transferir seu acampamento-base do Arizona para o México e a recusa de vistos para 11 membros da comissão técnica, incluindo o presidente da federação, Mehdi Taj.