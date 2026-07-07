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“O mundo inteiro está dançando!” – O Irã comemora a eliminação da seleção masculina dos EUA da Copa do Mundo
O Irã revida após a derrota para a seleção masculina dos EUA
A trajetória dos Estados Unidos como co-anfitriões chegou a um fim abrupto após a derrota por 4 a 1 para a Bélgica, resultado que provocou cenas de alegria em Teerã. O Irã, que foi eliminado na fase de grupos após empatar todas as suas três partidas, sentiu-se significativamente maltratado durante sua estadia na América do Norte e não perdeu tempo em destacar o que descreveu como uma vitória do esporte sobre as manobras políticas.
Em um comunicado oficial contundente, um porta-voz da Federação Iraniana de Futebol declarou: “Agora o mundo inteiro está dançando para comemorar a humilhante derrota da política para o futebol.” O comentário parece ser uma crítica direta ao governo dos EUA, especialmente depois que o secretário de Segurança Interna dos EUA, Markwayne Mullin, admitiu que ficou feliz quando a eliminação do Irã foi confirmada no início do torneio.Instagram/teammellifootball
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Retaliação pela “dança da alegria” de Mullin
A animosidade entre as duas nações chegou ao auge quando Mullin revelou sua satisfação com o fracasso do Irã em avançar na competição. O representante dos EUA havia declarado: “Estou simplesmente feliz que eles [o Irã] tenham sido eliminados e não vão voltar. Fiquei muito feliz quando conseguimos revogar os vistos deles e dissemos que poderiam deixar o território dos EUA; talvez eu até tenha cantado uma ou duas músicas ou, quem sabe, dançado de alegria. Estou muito feliz que eles estejam voltando, porque não houve nenhuma outra equipe com a qual tenhamos lidado mais do que com eles.”
A resposta do Irã foi rápida e intransigente, afirmando: “Os iranianos estão acostumados aos maus-tratos e às mentiras das autoridades americanas, por isso ninguém no Irã se surpreende com essas declarações hostis.
“Essas declarações demonstram mais uma vez que as autoridades americanas não têm compromisso com o direito internacional nem com os princípios esperados de um país anfitrião capaz de organizar um evento esportivo global. O fato de ele comemorar abertamente a eliminação do Irã diz muito mais sobre ele do que sobre a nossa seleção.”
A federação também destacou o “tratamento desumano e pouco profissional” que a equipe enfrentou, incluindo a obrigação de transferir seu acampamento-base do Arizona para o México e a recusa de vistos para 11 membros da comissão técnica, incluindo o presidente da federação, Mehdi Taj.
A decisão de reverter a suspensão de Balogun joga lenha na fogueira
As tensões políticas foram ainda mais exacerbadas pela polêmica inclusão de Folarin Balogun na escalação titular de Mauricio Pochettino para o confronto em Seattle. Apesar de ter recebido um cartão vermelho direto na rodada anterior, o atacante foi liberado para jogar depois que Donald Trump admitiu ter solicitado à FIFA uma revisão da suspensão. A FIFA acabou suspendendo a punição automática de um jogo por 12 meses, uma decisão que provocou indignação global e acusações de favoritismo. Enquanto a eliminação da seleção dos EUA foi recebida com zombaria em Teerã, ela também foi comemorada em campo pelos belgas, que imitaram a “dança do Trump” após o quarto gol.
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Fim da linha para os co-anfitriões
A derrota garante que todos os três países co-anfitriões – Estados Unidos, Canadá e México – tenham sido eliminados nas oitavas de final, deixando o torneio sem nenhum representante local nas fases seguintes. Para a seleção masculina de futebol dos Estados Unidos (USMNT), o foco agora se volta para o futuro, com dúvidas sobre se o técnico Mauricio Pochettino permanecerá no cargo e assinará um novo contrato ou se buscará sua saída.
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