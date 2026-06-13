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Gabriel Marin

Artilharia completa da Copa do Mundo 2026: todos os gols e assistências do torneio

Especiais e Opinião
Copa do Mundo

Confira a lista de goleadores e líderes de assistência do maior campeonato de seleções do mundo

A Copa do Mundo 2026 começou e com ela, a briga pela artilharia. A atual campeã, Argentina, vem em busca do tetracampeonato, mas vai enfrentar a forte concorrência de França, Brasil, Portugal, Espanha e vários outros candidatos.

Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo... todos esses e mais outros craques vão disputar gol a gol a artilharia, enquanto Michael Olise, Raphinha, Bukayo Saka e outros brigam pela liderança das assistências.

Confira, abaixo, a lista dos artilheiros e líderes de assistências da Copa do Mundo 2026.

Artilheiros

2 gols

- Folarin Balogun (Estados Unidos)


1 gol

- Jovo Lukic (Bósnia e Herzegovina)

- Cyle Larin (Canadá)

- Hwang In-beom (Coreia do Sul)

- Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)

- Giovanni Reyna (Estados Unidos)

- Julián Quiñones (México)

- Raúl Jiménez (México)

- Maurício (Paraguai)

- Breel Embolo (Suíça)

- Ladislav Krejci (Tchéquia)


Líderes de Assistência

1 assistência

- Sead Kolasinac (Bósnia e Herzegovina)

- Promise David (Canadá)

- Hwang In-beom (Coreia do Sul)

- Kang-in Lee (Coreia do Sul)

- Alexander Freeman (Estados Unidos)

- Cristian Pulisic (Estados Unidos)

- Malik Tillman (Estados Unidos)

- Erik Lira (Mèxico)

- Roberto Alvarado (México)

- Julio Enciso (Paraguai)

- Vladimír Coufal (Tchéquia)

Última atualização em 13 de junho, às 17h36h (de Brasília)

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