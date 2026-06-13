Artilharia completa da Copa do Mundo 2026: todos os gols e assistências do torneio

A Copa do Mundo 2026 começou e com ela, a briga pela artilharia. A atual campeã, Argentina, vem em busca do tetracampeonato, mas vai enfrentar a forte concorrência de França, Brasil, Portugal, Espanha e vários outros candidatos.
Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo... todos esses e mais outros craques vão disputar gol a gol a artilharia, enquanto Michael Olise, Raphinha, Bukayo Saka e outros brigam pela liderança das assistências.
Confira, abaixo, a lista dos artilheiros e líderes de assistências da Copa do Mundo 2026.
Artilheiros
2 gols
- Folarin Balogun (Estados Unidos)
1 gol
- Jovo Lukic (Bósnia e Herzegovina)
- Cyle Larin (Canadá)
- Hwang In-beom (Coreia do Sul)
- Hyeon-gyu Oh (Coreia do Sul)
- Giovanni Reyna (Estados Unidos)
- Julián Quiñones (México)
- Raúl Jiménez (México)
- Maurício (Paraguai)
- Breel Embolo (Suíça)
- Ladislav Krejci (Tchéquia)
Líderes de Assistência
1 assistência
- Sead Kolasinac (Bósnia e Herzegovina)
- Promise David (Canadá)
- Hwang In-beom (Coreia do Sul)
- Kang-in Lee (Coreia do Sul)
- Alexander Freeman (Estados Unidos)
- Cristian Pulisic (Estados Unidos)
- Malik Tillman (Estados Unidos)
- Erik Lira (Mèxico)
- Roberto Alvarado (México)
- Julio Enciso (Paraguai)
- Vladimír Coufal (Tchéquia)
Última atualização em 13 de junho, às 17h36h (de Brasília)